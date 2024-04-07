Негаразди їх переслідуватимуть: які 4 знаки зодіаку зазнають впливу ретроградного Меркурія

Період ретроградного Меркурія вважається одним із найскладніших в астрології. Ця планета здатна руйнувати плани та впливати на всі сфери життя.

Астрологи вирахували для яких знаків зодіаку цей період перетвориться в справжнє випробування.

Овен

Період ретроградного Меркурію буде повний невдач. В цей час важливо не заблукати в лабіринтах самоаналізу. Варто прийняти сьогоднішню реальність, але не відмовлятися від змін. З 8 квітня в період затемнення варто приймати рішення, які здатні змінити ваше життя. Цей період повинен стати вашим шляхом для занурення в себе та пошуку подальшого шляху.

Близнюки

Зараз ви на перехресті стосунків та цілей. Починається фаза роздумів про дружбу та соціальні зв’язки. Ретроградний Меркурій може призвести до зупинки на шляху до досягнення цілей. Але цей час не варто розглядати як перешкоду, а лише як паузу на шляху до мрії. Попри певні проблеми, Близнюки зможуть зрозуміти, що справжня стійкість розвивається під постійним тиском.

Діва

Представникам знаку здається, що їхній світ перевернувся з ніг на голову. В цей час варто аналізувати фінансову ситуацію та емоційні обов’язки. Проаналізуйте свої думки та відчуття, щоб навчитися протистояти труднощам та викликам.

Спробуйте знайти рівновагу та приділити трохи часу самопізнанню. Зараз вдалий час для самопізнання та перегляду цілей. Не зосереджуйтесь на труднощах, а сміливо йдіть вперед, оминаючи перешкоди.

Терези

Квітень стане для вас періодом важливих змін. Представники знаку зможуть поринути в роздуми та обдумати доречність стосунків. Не ігноруйте своє самопочуття, адже зміни неминучі. Вплив небесних тіл змусить переглянути коло спілкування та змінити своє життя назавжди. Не варто упускати можливості навіть якщо здається, що все втрачено і результату не буде. Ризикуйте, і це дасть свої плоди.