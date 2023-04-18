По всесвіту Гаррі Поттера представили нову гру

Warner Bros. Games анонсувала гру про квідич у всесвіті Гаррі Поттера під назвою Harry Potter: Quidditch Champions.
У Harry Potter: Quidditch Champions гравці зможуть змагатися в квідич – чарівному виді спорту на мітлах, що літають. Гра вийде на ПК та консолях, проте платформи не уточнюються.
Це буде повноцінна та незалежна гра про квідич, в якій гравці зможуть створювати, налаштовувати своїх персонажів та брати участь у командних онлайн-матчах. Крім того, в грі будуть доступні інші розраховані на багато користувачів режими і пригоди на мітлах.
Harry Potter: Quidditch Champions розробляється студією Unbroken Studios, яка раніше допомагала Rocksteady Studios із Suicide Squad: Kill the Justice League.
Зазначається, що гра розробляється вже кілька років, але дату виходу поки що не оголошено. Warner Bros. Games проведе серію обмежених тестів 21-22 квітня, в яких бажаючі зможуть взяти участь, подавши заявку на сайті гри.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter