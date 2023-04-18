По всесвіту Гаррі Поттера представили нову гру

Warner Bros. Games анонсувала гру про квідич у всесвіті Гаррі Поттера під назвою Harry Potter: Quidditch Champions.

У Harry Potter: Quidditch Champions гравці зможуть змагатися в квідич – чарівному виді спорту на мітлах, що літають. Гра вийде на ПК та консолях, проте платформи не уточнюються.

Це буде повноцінна та незалежна гра про квідич, в якій гравці зможуть створювати, налаштовувати своїх персонажів та брати участь у командних онлайн-матчах. Крім того, в грі будуть доступні інші розраховані на багато користувачів режими і пригоди на мітлах.

Harry Potter: Quidditch Champions розробляється студією Unbroken Studios, яка раніше допомагала Rocksteady Studios із Suicide Squad: Kill the Justice League.

Зазначається, що гра розробляється вже кілька років, але дату виходу поки що не оголошено. Warner Bros. Games проведе серію обмежених тестів 21-22 квітня, в яких бажаючі зможуть взяти участь, подавши заявку на сайті гри.