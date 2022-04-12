У декого подвійне падіння: як змінилися зарплати українців під час війни

Війна змінила ринок праці в Україні до невпізнаваності. Більше половини українців втратили свою роботу. А ті, кому вдалося зберегти місце, змушені працювати за значно меншу зарплату. Є звісно щасливчики, чиї доходи після місяця війни практично не змінилися. Та таких, нажаль, меншість.





Прослідкувати зміну доходів українців найпростіше за вакансіями, розміщеними на популярних кадрових порталах. Так, за даними сайту OLX Робота за останній місяць суттєво знизилася зарплатня у далекобійників. Якщо в лютому їм пропонували близько 67 тис. грн на місяць, то на початок квітня у більшості вакансій зазначають зарплатню на рівні 31,8 тис грн.

Знизився дохід також у працівників будівельної галузі. Хоча тут спад окладів не такий відчутний, як у далекобійників. До прикладу, дохід мулярів знизився із 37 тис. грн до 35 тис. грн на місяць. Фасадникам, яким в лютому пропонували 35 тис. грн, зараз роботодавці готові платити максимум 32,5 тис. грн. Робота штукатурів і плиточників здешевіла приблизно на 2,5 тис. грн. Натомість зарплатня прорабів залишилася на попередньому рівні – 25 тис. грн на місяць.

Практично не змінилися розцінки на роботу таксистів (25 тис. грн), пакувальників та фасувальників (32,5 тис. грн). А от кур’єрам пощастило найбільше. Середній оклад у них зріс з 22 до 22,5 тис грн. Підвишка нехай і невелика, та у військовий час це вже велика удача.

Що ж стосується попиту на спеціалістів, то найбільш затребуваними зараз є водії. Таких оголошень на OLX Робота зараз близько 9,5 тис. Стабільний попит зберігається на нянь, швачок, вантажників та охоронців. А от працівники сфери обслуговування, зокрема продавці, офіціанти та кухарі опинилися в самому кінці списку затребуваності. Популярність таких спеціалістів серед вітчизняних роботодавців за останній місяць впала майже на 40%.

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