Стало відомо, чи слід чекати магнітну бурю сьогодні, 29 жовтня

Сьогодні, 29 жовтня 2021 року, ймовірність магнітної бурі становить 5%. Сила геомагнітних ударів не перевищить 3 бали.





Найнебезпечнішими є перепади, які найчастіше викликаються Сонцем. Організм людини не встигає адаптуватися до подібних змін, що впливають на кров, і тому від магнітних бур у першу чергу страждають люди у віці і ті, у кого через якісь причини ослаблений імунітет.

Вченими підтверджено, що під впливом магнітного поля змінюється в’язкість крові. Під час магнітної бурі уповільнюється кровотік у судинах, знижується потужність серцевих скорочень, можуть виникати аритмії.

В результаті стрибків кров’яного тиску у людини виникає наростаючий головний біль та утрудненість дихання. Нестача кисню в крові запускає цілу низку негативних відчуттів: біль у серці, запаморочення, потемніння у власних очах, біль у суглобах. У літніх людей загострюються хронічні захворювання. Все це супроводжується занепадом сил.

Часто під вплив магнітних бур потрапляють люди з хронічними захворюваннями дихальної системи чи опорно-рухового апарату. Найбільш гостро реагують на сонячні спалахи діти та люди похилого віку. Найбільш стійкі до негативних наслідків геомагнітних бур молоді люди, які мають не тільки хорошу фізичну, а й психічну форму.