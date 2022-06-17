Не бензин, а бозна-що: контрафактне пальне заполонило українські АЗС

В Україні на тлі дефіциту пального значно зросла кількість контрафакту. Частка «розбавленого» бензину та дизелю на вітчизняних АЗС за час війни зросла з 10 до 40%. А враховуючи, що державні перевірки якості пального скасували ще березні, українці продовжують заправлятися хтозна-чим, навіть не підозрюючи, що ризикують власним автомобілем. Бо ж наслідки від заправки такими «горючими рідинами» можуть бути фатальними.





Експерти паливного ринку зазначають, неякісний бензин та дизель найчастіше продають на маленьких безіменних заправках. Великі мережі рідко дозволяють собі торгувати контрафактом. Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз, наполегливо радить українцям купувати пальне лише на великих брендових АЗС, які бережуть свою репутацію. А інакше можна втрапити у велику халепу і заплатити не одну тисячу за ремонт автомобіля.

Через відсутність контролю з боку Держспоживслужби та Державної екологічної інспекції, в Україні безперешкодно працює чимало міні-НПЗ – невеличких нафтопереробних заводів, які і виробляють більшість фальсифікату. Вони випускають спиртове й компонентне пальне, яке може серйозно зашкодити паливній системі машини. Особливо воно шкідливе для автівок із сучасними системами впорскування, які доведеться здавати в ремонт вже після першої заправки такою горючою сумішшю.

Ще ширше відкрив двері для фальсифікату в Україні дозвіл продавати пальне стандарту Євро-3 та Євро-4, а не лише Євро-5, як це було до війни. Однак пальне нижчого стандарту не так ретельно очищують від сірки, парафінів, смол та інших шкідливих для «здоров’я» автомобіля речовин. Через це воно, як і контрафакт, може призвести до поломки машини, особливо чутливих до якості пального нових іномарок.

Варто зазначити, що при всій шкідливості «розбавленого» пального, воно є на заправках завжди. Тоді як за якісним бензином та дизелем часом доводиться полювати не один день. Тож вітчизняні автомобілісти інколи свідомо заправляються такою «бодягою», щоб не залишатися без пального або ж просто зекономити. Та важливо пам’ятати, що такий експеримент може закінчитися у автомайстерні та в результаті обійтися покупцю значно дорожче.