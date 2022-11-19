Прем’єр Польщі назвав спосіб втягнути країну у військовий конфлікт

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що на даний момент існує лише один спосіб втягнути Варшаву у військовий конфлікт — це «повернутись спиною» до України . Такий метод він назвав у своєму щотижневому подкасті для Radio ZET .

За його словами, якщо західні країни перестануть підтримувати Київ , то рано чи пізно він потрапить у величезну залежність від Росії . «Тоді нам не потрібно робити абсолютно нічого, щоб розпочати війну. Вона прийде до нас сама», – сказав він. Глава уряду також висловив думку, що ракетний інцидент у Пшеводуві має дати зрозуміти, що ситуація в Україні є цілком реальною і становить загрозу для Польщі.

Американський лідер Джо Байден назвав те, що сталося в Польщі, результатом роботи української системи протиповітряної оборони. Аналогічну версію події висунув польський президент Анджей Дуда .