Стало известно, увеличат ли минимальную зарплату в Украине в следующем году

В Украине в 2023 году не планируется увеличивать минимальную зарплату. После последней нынешней подвышки в декабре 2022 года минималку зафиксируют и не будут менять по крайней мере до 2024 года. Это решение будет закреплено Кабмином в проекте государственного бюджета на будущий год.





О судьбе минималки стало известно от замглавы Минфина Романа Ермоличева. Он отметил, что в правительстве продолжается обсуждение важнейших показателей бюджета. Однако предпочтение министры отдают сферам безопасности и защиты. Также одним из приоритетов сейчас социальная сфера. Ведь украинцы, получающие соцвыплаты, во время войны нуждаются в помощи больше чем когда-либо.

Ермоличев подчеркнул, об уменьшении пенсий и других социальных выплат и речи не идет. Украинцы преклонных лет и другие граждане, имеющие льготные категории и не могут удерживать себя самостоятельно, продолжат получать свои выплаты в полном объеме. Более того, в Кабинете министров собираются направить 5,5 млрд грн на приобретение жилья для ветеранов войны.

Регулярную и полноразмерную выплату заработной платы во власти пообещали медикам и учителям. При этом их минимальная зарплата в 2023 году будет соответствовать размеру минималки на декабрь текущего года. Ведь в декабре 2022 г. состоится плановое повышение минимального дохода украинцев.

Замминистра финансов также рассказал о планах по изменению программы медицинских гарантий. При этом он заверил, что основные медуслуги им в любом случае будут обеспечены.

Обсудили в Минфине и другие вопросы, связанные с бюджетом на следующий год. В частности, в дискуссии приняли участие представители украинских профсоюзов и работодателей, Министерства экономики и Минсоцполитики. С ними министр финансов выяснил вопросы финансирования угольной промышленности, а также отрасли культуры и искусства.

Напомним, что ранее президент Зеленский уже анонсировал выделение 1 трлн из бюджета 2023 года на безопасность и оборону страны.