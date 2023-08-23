Представлена ​​PlayStation Portal: ціна та дата випуску

У травні 2023 року Sony анонсувала Project Q – портативну консоль для стримінгу ігор з PS5. Через три місяці компанія офіційно представила приставку. Тепер відомі всі її характеристики та вартість. Також розкрили фінальну назву PlayStation Portal (майже як PSP).

PlayStation Portal оснащений 8-дюймовим LCD-екраном, з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення 60 ГЦ. Підтримуються усі ігри для PS5, які використовують контролер Dualsense.

Насправді PlayStation Portal – і є джойстик Dualsense з екраном посередині. Сприймати гаджет як повноцінну портативку не варто. Девайс, як і вважалося раніше, працюватиме лише у зв’язці з PS5, ігри з якою транслюватимуться на «портативку» через домашню Wi-Fi-мережу. Зарубіжним журналістам вже вдалося помацати новинку та показати її наживо:

Очікується, що PlayStation Portal буде популярна серед тієї частини людей, які не мають вдома телевізора, але вони давно думали про купівлю PS5. Крім того, можна грати з будь-якої точки вдома, не заважаючи іншим співмешканцям.

Ціна та доступність

PlayStation Portal надійде у продаж до кінця 2023 року. У її оцінили в 199,99 доларів. У Європі девайс коштує 219,99 євро.