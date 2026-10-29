Китайський бомбардувальник із дальністю 8000 км і навантаженням 15 тонн помітили з незвичайним обладнанням

Китай, імовірно, випробовує нове обладнання для своїх далекобійних бомбардувальників сімейства H-6K. На фотографіях, які поширилися в соціальних мережах, літак оснащений двома великими підвісними контейнерами, зовні схожими на системи радіоелектронної боротьби. Як повідомляє South China Morning Post, обладнання нагадує комплекси, які встановлюють на спеціалізовані китайські винищувачі J-16D. Якщо припущення підтвердяться, бомбардувальники зможуть не лише завдавати ракетних ударів, а й самостійно протидіяти радіолокаційним системам противника.

На незвичайну конфігурацію літака звернув увагу авіаційний аналітик Андреас Руппрехт. За його оцінкою, на фотографіях може бути модифікація H-6KG, а під крилами встановлені контейнери, конструкція яких нагадує системи RKZ930-22 або RKZ930-32. Водночас зображення не пройшли незалежної перевірки, а китайські військові поки не підтвердили призначення обладнання та його готовність до використання.

Як нове обладнання може захищати бомбардувальник

Комплекси радіоелектронної боротьби призначені для впливу на електронні системи противника. Зокрема, вони можуть створювати перешкоди для радіолокаційних станцій, ускладнюючи виявлення літаків, визначення їхніх координат і наведення зенітних ракет. Залежно від характеристик обладнання такі системи здатні не лише приглушувати сигнали, а й заважати коректній роботі окремих елементів протиповітряної оборони.

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Для H-6K подібна модернізація могла б мати практичне значення. Наразі китайські бомбардувальники можуть виконувати далекобійні ударні завдання під прикриттям спеціалізованої авіації, зокрема літаків радіоелектронної боротьби. Власні комплекси постановки перешкод потенційно дозволили б їм діяти самостійніше та зменшити залежність від літаків супроводу. Проте це не означає, що великий бомбардувальник стане невразливим для сучасних систем ППО.

За зовнішнім виглядом нові контейнери нагадують обладнання винищувача J-16D, який Китай представив у 2021 році. Цей літак спеціально створений для боротьби з радіоелектронними засобами противника та виконує завдання, подібні до американського EA-18G Growler. Існує декілька модифікацій китайських контейнерів RKZ930, які, за оцінками аналітиків, можуть працювати з різними діапазонами радіолокаційних частот.

Що відомо про бомбардувальник H-6K

Китайський H-6K є глибоко модернізованим нащадком радянського бомбардувальника Ту-16, розробленого ще в 1950-х роках. Попри поважний вік базової конструкції, літак отримав нові двигуни, сучасне електронне обладнання та можливість застосовувати далекобійне ракетне озброєння. За відкритими оцінками, його максимальна дальність польоту становить близько 8000 кілометрів, а бойове навантаження може досягати 12–15 тонн.

Основне призначення H-6K — завдання ударів по наземних і морських цілях із великої відстані. Бомбардувальник може нести крилаті ракети, а окремі модифікації сімейства H-6 адаптовані для використання сучасних протикорабельних боєприпасів. Зокрема, у жовтні китайські державні ЗМІ продемонстрували відео запуску ракети YJ-21, яку відносять до гіперзвукового озброєння.

Встановлення систем радіоелектронної боротьби на літаки цього сімейства не є абсолютно новою ідеєю. Китай раніше обладнував подібними комплексами бомбардувальники H-6G, а ще у 1980-х роках використовував спеціалізовані модифікації H-6C для виконання завдань РЕБ. Однак сучасні контейнери потенційно можуть забезпечувати значно ширші можливості протидії радіолокаційним системам.

Наразі невідомо, чи проходить нове обладнання випробування, чи вже встановлюється на серійні бомбардувальники. Також відсутня інформація про його потужність, робочі частоти та ефективність проти сучасних засобів протиповітряної оборони. Тому фотографії свідчать передусім про можливу модернізацію китайської авіації, а не про підтверджену появу нової бойової можливості.