Китайский бомбардировщик с дальностью полета 8000 км и полезной нагрузкой 15 тонн был замечен с необычным оборудованием

Китай, по всей видимости, испытывает новое оборудование для своих дальнемагистральных бомбардировщиков семейства H-6K. На фотографиях, которые распространились в социальных сетях, самолёт оснащён двумя большими подвесными контейнерами, внешне похожими на системы радиоэлектронной борьбы. Как сообщает South China Morning Post, оборудование напоминает комплексы, которые устанавливаются на специализированные китайские истребители J-16D. Если предположения подтвердятся, бомбардировщики смогут не только наносить ракетные удары, но и самостоятельно противодействовать радиолокационным системам противника.

На необычную конфигурацию самолета обратил внимание авиационный аналитик Андреас Руппрехт. По его оценке, на фотографиях может быть модификация H-6KG, а под крыльями установлены контейнеры, конструкция которых напоминает системы RKZ930-22 или RKZ930-32. В то же время изображения не прошли независимую проверку, а китайские военные пока не подтвердили назначение оборудования и его готовность к использованию.

Как новое оборудование может защитить бомбардировщик

Комплексы радиоэлектронной борьбы предназначены для воздействия на электронные системы противника. В частности, они могут создавать помехи для радиолокационных станций, затрудняя обнаружение самолетов, определение их координат и наведение зенитных ракет. В зависимости от характеристик оборудования такие системы способны не только подавлять сигналы, но и препятствовать корректной работе отдельных элементов противовоздушной обороны.

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Для H-6K подобная модернизация могла бы иметь практическое значение. В настоящее время китайские бомбардировщики могут выполнять дальнемагистральные ударные задачи под прикрытием специализированной авиации, в частности самолетов радиоэлектронной борьбы. Собственные комплексы радиоэлектронного подавления потенциально позволили бы им действовать более самостоятельно и уменьшить зависимость от самолетов сопровождения. Однако это не означает, что большой бомбардировщик станет неуязвимым для современных систем ПВО.

По внешнему виду новые контейнеры напоминают оборудование истребителя J-16D, который Китай представил в 2021 году. Этот самолёт специально создан для борьбы с радиоэлектронными средствами противника и выполняет задачи, аналогичные американскому EA-18G Growler. Существует несколько модификаций китайских контейнеров RKZ930, которые, по оценкам аналитиков, могут работать с различными диапазонами радиолокационных частот.

Что известно о бомбардировщике H-6K

Китайский H-6K представляет собой глубоко модернизированный вариант советского бомбардировщика Ту-16, разработанного ещё в 1950-х годах. Несмотря на солидный возраст базовой конструкции, самолет получил новые двигатели, современное электронное оборудование и возможность применения дальнобойного ракетного вооружения. По открытым оценкам, его максимальная дальность полета составляет около 8000 километров, а боевая нагрузка может достигать 12–15 тонн.

Основное назначение H-6K — нанесение ударов по наземным и морским целям с большого расстояния. Бомбардировщик может нести крылатые ракеты, а отдельные модификации семейства H-6 приспособлены для применения современных противокорабельных боеприпасов. В частности, в октябре китайские государственные СМИ продемонстрировали видео запуска ракеты YJ-21, которую относят к гиперзвуковому вооружению.

Установка систем радиоэлектронной борьбы на самолеты этого семейства не является совершенно новой идеей. Китай ранее оснащал подобными комплексами бомбардировщики H-6G, а ещё в 1980-х годах использовал специализированные модификации H-6C для выполнения задач РЭБ. Однако современные контейнеры потенциально могут обеспечивать гораздо более широкие возможности противодействия радиолокационным системам.

На данный момент неизвестно, проходит ли новое оборудование испытания или уже устанавливается на серийные бомбардировщики. Также отсутствует информация о его мощности, рабочих частотах и эффективности против современных средств противовоздушной обороны. Поэтому фотографии свидетельствуют прежде всего о возможной модернизации китайской авиации, а не о подтвержденном появлении новой боевой возможности.