Названо моделі кращих китайських смартфонів в бюджеті до 8 тисяч гривень

Багато хто думає, що купити продуктивний смартфон з якісним екраном і нормально. батареєю можна тільки при бюджеті в кілька десятків тисяч гривень. Однак, це зовсім не так. Підкріпити наші слова ми можемо за допомогою спеціального рейтингу. У ньому зібрані кращі китайські пристрої ціною до 8 тисяч гривень. Кожен з смартфонів відмінно підійде для повсякденного користування, а лідери топу і зовсім згодяться для більш просунутих завдань.





№5 – Xiaomi Redmi 9

Redmi 9 до цих пір є кращим бюджетним апаратом від Xiaomi. Смартфон не має вагомих компромісів, яких зазвичай навалом у доступних моделей. Він оснащений FullHD + дисплеєм, ігровим процесором Helio G80, ємною батареєю 5020 мАг, а також квадрокамерою 13 + 8 + 5 + 2 МП. Знімає цілком прийнятно, більш просунутих фотоможливостей немає ні у одного смартфона за такі гроші.

Також у Redmi 9 багатий набір комунікацій: дводіапазонний Wi-Fi, ІЧ-порт, Bluetooth 5.0 і NFC для безконтактної оплати покупок.



№4 – Xiaomi Redmi Note 10

Новинка китайців оснащується процесором Snapdragon 678. Такий чіпсет дозволяє пристрою стабільно виконувати елементарні завдання і тягнути ігри типу PUBG на максималках. Іншим козирем Redmi Note 10 вважається привабливий зовнішній вигляд з острівною фронталкою. Все це доповнюється квадрокамерою 48 + 8 + 2 + 2 МП, ємним АКБ на 5000 мАг і корпусом з вологозахистом IP53.



№3 – Realme 7

Realme 7 – крутий смартфон від китайської компанії, яка набирає обертів. 6.5-дюймовий екран має FHD + роздільну здатність і розгортку 90 Гц. З таким дисплеєм власник отримає зовсім інші відчуття від користування пристроєм. Як процесор використовується Helio G95 – непоганий чіп, якого вистачає для плавної роботи базових додатків та ігор типу Genshin Impact, Call of Duty: Mobile і подібних проектів.



№2 – Realme 6 Pro

Realme 6 Pro – досі актуальний смартфон. Як і попередній девайс він комплектується 90-герцовим IPS дисплеєм, але має кілька вагомих козирів. Перший – більш стабільний процесор Snapdragon 720G. Другий – квадрокамера з телевіком в ролі одного з додаткових модулів. Цим не може похвалитися жоден смартфон за такі гроші.



№1 – Xiaomi Poco X3 Pro

Наступник торішнього хіта оснащений Snapdragon 860. Це майже флагманський процесор, здатний тягнути будь-які сучасні ігри на найвищих графічних налаштуваннях. За рахунок нього Poco X3 Pro – однозначно кращий смартфон для геймерів з бюджетом 7 тисяч гривень.

Крім швидкодії гаджет може похвалитися 120-герцовим IPS екраном діагоналлю 6.67 дюймів, стереодинаміками і ємною батареєю 5160 мАг. Все це доповнюється корпусом з вологозахистом IP53.

