Поки в Україні лише 4G в Китаї запрацював надшвидкий 5G-A

Вже деякий час в Китаї триває тестування нової надшвидкісної мережі 5G-A. Сьогодні ж China Telecom оголосила про офіційний запуск технології. Його приурочили до Всесвітнього дня електрозв’язку та інформаційного суспільства.

Новий зв’язок у десять разів швидший, ніж 5G. Тепер китайські користувачі зможуть завантажувати інформацію зі швидкістю до 10 Гбіт/с (1,25 ГБ/с). При цьому швидкість завантаження зросла до 1 Гбіт/с (близько 125 МБ/с). Другою важливою особливістю 5G-A є пряме підключення до супутникових каналів зв’язку. Втім, для цього знадобиться відповідне обладнання.

Запуску 5G-A передувала довга підготовка, а тому вже в перший день старту доступ до мережі отримали понад 50 млн абонентів. За словами експертів, найвища швидкість передачі даних дасть поштовх розвитку інноваційних сервісів, включаючи доповнену реальність, трансляцію 8K і 3D без окулярів.