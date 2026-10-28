Audi рекомендовала не заряжать некоторые электромобили более чем до 80 % из-за риска перегрева

Концерн Volkswagen Group of America начал кампанию по отзыву, которая охватывает 9048 электромобилей Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron 2024–2025 модельных годов. Причиной стало выявление потенциальной неисправности аккумуляторных батарей, которая при определенных условиях может привести к перегреву и возгоранию. Информацию об отзыве обнародовало американское Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), зарегистрировав кампанию под номером 26V698000.

Пока производитель не разработает окончательное решение, владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, рекомендуется не заряжать аккумулятор более чем на 80 %. Это временная мера безопасности, позволяющая снизить риск возникновения опасных процессов внутри аккумулятора. В то же время это ограничение сокращает доступный запас хода, что может создавать неудобства во время дальних поездок.

Audi Q4 e-tron

Почему батареи Audi могут загореться

По данным NHTSA, проблема связана с возможным тепловым разгоном аккумуляторных элементов. Если одна из ячеек начинает неконтролируемо перегреваться, тепло может передаваться соседним элементам и вызывать цепную реакцию. Такой процесс называется термическим распространением, и в худшем случае он может привести к возгоранию высоковольтной батареи.

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В ходе внутреннего расследования компания Audi выявила, что в части автомобилей Q4 e-tron используются аккумуляторы с такими же характеристиками и особенностями производства, как и в других электромобилях Volkswagen Group, в которых ранее были зафиксированы опасные случаи перегрева. Именно это послужило основанием для расширения кампании по отзыву. При этом точная первопричина неисправности пока остается неустановленной.

Важно отметить, что на момент объявления об отзыве компания Audi не сообщала о подтвержденных случаях возгорания, аварий или травм людей, непосредственно связанных с этой проблемой на модели Q4 e-tron. Таким образом, кампания по отзыву носит превентивный характер и не означает, что все автомобили указанных годов выпуска обязательно имеют дефект.

Аналогичная проблема коснулась и электрокроссовера Volkswagen ID.4. Ранее компания объявила об отзыве 22 524 таких автомобилей 2023–2026 модельных годов. Их владельцам также рекомендовали ограничить максимальный заряд до 80%, поскольку при определенных условиях зарядки существует риск перегрева аккумулятора.

Что делать владельцам электромобилей Audi

В настоящее время отзыв Audi Q4 e-tron официально объявлен для американского рынка. Владельцы автомобилей могут проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под отзыв, по VIN-коду через базу данных NHTSA. Информация о соответствующих автомобилях доступна в системе с 23 октября 2026 года, а внутренний номер кампании Audi — 93SK.

Если электромобиль попал под отзыв, производитель рекомендует соблюдать следующие рекомендации:

Не заряжать высоковольтную батарею более чем на 80 %.

Обратитесь к официальному дилеру Audi для проверки состояния аккумулятора.

Следуйте дальнейшим инструкциям производителя по устранению неисправности.

При необходимости дилер может установить программное ограничение максимального уровня заряда аккумулятора. Окончательный способ устранения неисправности пока находится на стадии разработки, поэтому сроки полного устранения проблемы неизвестны. Все необходимые работы в рамках американской кампании по отзыву должны выполняться бесплатно.

Первые официальные уведомления владельцам Audi планируется разослать 18 декабря 2026 года. После разработки технического решения компания направит дополнительные инструкции по ремонту.

Для украинских автомобилистов эта информация также может быть актуальной, особенно если Audi Q4 e-tron была импортирована из США. Однако сам факт того, что автомобиль относится к указанным модельным годам, не означает автоматического участия в отзыве. Проверить статус конкретного автомобиля необходимо по VIN-коду, а для автомобилей других рынков — дополнительно уточнить информацию в представительствах Audi.