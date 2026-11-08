Honda представила гірський електровелосипед RN0 із карбоновою рамою та двигуном Shimano

Компанія Honda представила свій перший гірський електровелосипед RN0, розроблений спільно з німецьким виробником Rotwild. Прем’єра новинки відбулася на міжнародній виставці EICMA 2026 у Мілані. Робота над моделлю тривала з 2023 року, а її назва відсилає до гоночного мотоцикла Honda RN01.

Карбонова рама та потужний електропривід

Основою Honda RN0 стала карбонова рама-монокок із незвичайною Y-подібною конструкцією. Велосипед оснащений електроприводом Shimano потужністю до 750 Вт та знімним акумулятором ємністю 720 Вт·год. Така конфігурація орієнтована на подолання складних маршрутів із крутими підйомами та нерівним покриттям.

Новинка також отримала електронну систему перемикання передач з автоматичними режимами. Вони самостійно підбирають оптимальну передачу залежно від умов руху та допомагають підтримувати комфортну частоту обертання педалей. Це має спростити керування велосипедом, особливо для користувачів без значного досвіду гірського катання.

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За роботу підвіски відповідають компоненти Fox. Передня вилка має хід 160 мм, тоді як задній амортизатор забезпечує 145 мм. Велосипед оснащений 29-дюймовим переднім і 27,5-дюймовим заднім колесом, а також дисковими гальмами Shimano. Загальна маса Honda RN0 становить приблизно 24 кг.

Продажі через дилерську мережу Honda

Honda планує залучити до нового продукту не лише досвідчених велосипедистів, а й власників автомобілів та мотоциклів, які раніше не користувалися гірськими електровелосипедами. Саме тому компанія обрала незвичайну стратегію продажів.

Замість спеціалізованих велосипедних магазинів RN0 пропонуватимуть через окремі автомобільні та мотоциклетні салони Honda, а також дилерів морської техніки бренду.

Офіційну вартість електровелосипеда поки не оголосили. За попередніми оцінками, Honda RN0 може коштувати від 9000 до 12 000 доларів, що еквівалентно приблизно 390–520 тисячам гривень. Точні терміни початку продажів та перелік ринків, на яких з’явиться новинка, наразі не уточнюються.