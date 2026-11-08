Honda представила горный электровелосипед RN0 с карбоновой рамой и двигателем Shimano

Компания Honda представила свой первый горный электровелосипед RN0, разработанный совместно с немецким производителем Rotwild. Премьера новинки состоялась на международной выставке EICMA 2026 в Милане. Работа над моделью велась с 2023 года, а её название отсылает к гоночному мотоциклу Honda RN01.

Карбоновая рама и мощный электропривод

Основой Honda RN0 стала карбоновая рама-монокок с необычной Y-образной конструкцией. Велосипед оснащен электроприводом Shimano мощностью до 750 Вт и съемным аккумулятором емкостью 720 Вт·ч. Такая конфигурация ориентирована на преодоление сложных маршрутов с крутыми подъёмами и неровным покрытием.

Новинка также оснащена электронной системой переключения передач с автоматическими режимами. Они самостоятельно подбирают оптимальную передачу в зависимости от условий движения и помогают поддерживать комфортную частоту вращения педалей. Это должно упростить управление велосипедом, особенно для пользователей, не имеющих значительного опыта катания по горной местности.

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За работу подвески отвечают компоненты Fox. Передняя вилка имеет ход 160 мм, а задний амортизатор — 145 мм. Велосипед оснащён 29-дюймовым передним и 27,5-дюймовым задним колесом, а также дисковыми тормозами Shimano. Общая масса Honda RN0 составляет примерно 24 кг.

Продажи через дилерскую сеть Honda

Honda планирует привлечь к новому продукту не только опытных велосипедистов, но и владельцев автомобилей и мотоциклов, которые ранее не пользовались горными электровелосипедами. Именно поэтому компания выбрала необычную стратегию продаж.

Вместо специализированных велосипедных магазинов продукцию RN0 будут предлагать в отдельных автомобильных и мотоциклетных салонах Honda, а также у дилеров морской техники этого бренда.

Официальная стоимость электровелосипеда пока не объявлена. По предварительным оценкам, Honda RN0 может стоить от 9 000 до 12 000 долларов, что эквивалентно примерно 390–520 тысячам гривен. Точные сроки начала продаж и перечень рынков, на которых появится новинка, пока не уточняются.