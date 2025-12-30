Північна Корея випробувала стратегічні крилаті ракети під наглядом Кім Чен Ина

Північна Корея 28 грудня провела успішні випробування стратегічних крилатих ракет великої дальності. Як повідомляє державне інформагентство КНДР (KCNA), запуск відбувся в акваторії Жовтого моря. У Пхеньяні заявили, що снаряди точно уразили задані цілі, продемонструвавши «повну надійність і бойову готовність стратегічних сил».

За маневрами особисто спостерігав лідер країни Кім Чен Ин. Він назвав ці стрільби «практичним підтвердженням та демонстрацією готовності до стратегічної контратаки».

Водночас південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що військові Сеула зафіксували запуск кількох ракет близько 8-ї години ранку з району Сунан, що поблизу Пхеньяна. Експерти не виключають, що КНДР може здійснити ще низку випробувань до кінця року.

Нагадаємо, це вже друга подібна акція за тиждень: 24 грудня Кім Чен Ин інспектував тестування нових зенітних ракет у Східному морі.