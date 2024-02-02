Samsung Galaxy Z Fold 6 засвітився на нових рендерах

Хоча Samsung послідовно вдосконалює серію смартфонів Galaxy Z Fold, вона все ще не досягла ідеалу, якого багато хто чекає, хоча (принаймні в теорії) це не здається великою проблемою, коли дивишся на аналогічні пристрої конкурентів. Однак, можливо, корейці нарешті наздоганяють.

Такий Samsung Galaxy Z Fold 6 стане мрією багатьох покупців

Це звичайна практика – виробники ніколи не усувають всі недоліки/слабкі сторони своїх продуктів одразу, щоб зробити це в наступному поколінні і таким чином переконати людей купувати наступні пристрої. Бо якби вони виправили все одразу, то у них не залишилося б нічого – і чим би вони тоді переконували покупців?

Звичайно, залишається загадкою, які недоліки/слабкі сторони усуваються з описаної вище причини, а скільки усуваються лише через деякий час у зв’язку з необхідністю розробки нових, більш досконалих рішень. В даному випадку ми можемо мати справу з обома сценаріями.

Однак почнемо з того, що рендер, показаний в цій статті, було створено на основі патенту, поданого компанією Samsung, і немає впевненості, що корейці використають його у випадку з Galaxy Z Fold 6. Однак багатьом покупцям це, безумовно, сподобалося б, оскільки – по-перше – зовнішній екран у смартфона набагато ширший, ніж у попередніх Galaxy Z Folds.

Надзвичайно вузький зовнішній дисплей багато хто вважає величезним недоліком Galaxy Z Fold. Можна зустріти думки, що користуватися екранною клавіатурою незручно саме через занадто вузьку ширину екрану. Зміна співвідношення сторін не здається складним завданням, хоча в минулому Samsung давав зрозуміти, що це те, що він вважає ідеальним. Що ж, не всі з ним згодні.

Друга зміна, з іншого боку, здається не такою вже й легкою для реалізації, оскільки рендер, прикріплений нижче, показує, що товщина смартфона значно зменшилася. Зробити будь-який пристрій тоншим – непросте завдання, оскільки це вимагає фундаментального перепроектування інтер’єру пристрою, з відповідними рішеннями, компонентами і технологіями для цього.

Однак конкуренти довели, що це можливо – достатньо поглянути на Xiaomi MIX Fold 3 та Huawei Mate X3, наприклад. Обидва мають товщину всього 5,3 мм у розкладеному стані, тоді як товщина Galaxy Z Fold 5 – 6,1 мм. У минулому з’являлися повідомлення про те, що Samsung купує складні смартфони Huawei, щоб розкрити секрет їхньої “стрункості” за допомогою зворотного інжинірингу.

І тут важливо зазначити, що, незважаючи на меншу товщину, Xiaomi MIX Fold 3 і Huawei Mate X3 мають акумулятори більшої ємності, ніж Galaxy Z Fold 5 (4800 мАг проти 4400 мАг), а також більші екрани як всередині, так і зовні (Xiaomi 8,03″ і 6,56″, Huawei 7,85″ і 6,4″ і Galaxy 7,6″ і 6,2″). Тому Samsung є над чим працювати, і, можливо, це вдасться з Galaxy Z Fold 6.

Samsung може не обмежитися однією версією Galaxy Z Fold 6

До запуску наступного покоління складних смартфонів південнокорейського виробника ще багато місяців – він очікується не раніше початку другої половини 2024 року. Цілком ймовірно, що рендери Galaxy Z Fold 6 просочаться раніше, і тоді ми дізнаємося, чи втілять корейці свій патент на практиці.

Тим не менш, ми чекаємо нових новин і запуску Galaxy Z Fold 6 Lite, який стає все більш і більш реальним. Є багато ознак того, що 2024 рік стане знаковим для гнучких смартфонів Samsung. Ми пробачимо, якщо він виявиться не таким привабливим, як потенційний Galaxy Z Fold 6, але нижча ціна повинна мати свою… ціну.