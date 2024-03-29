Vivo X Fold 3 та 3 Pro: смартфони для тих, кому набридли моноблоки

Особливість розкладних смартфонів полягає в тому, що вони дають абсолютно новий користувацький досвід: відчуття того, як звичайний екран смартфона перетворюється на великий, майже квадратний дисплей планшета, просто незабутнє. Звісно, незабутніми можуть стати і майбутні поломки в ділянці шарніра, але такі випадки трапляються досить рідко, щоб вважати сучасні “розкладачки” абсолютно ненадійними.

Ще однією цікавою рисою подібних смартфонів є їхній бурхливий розвиток. Якщо на світанку технології це були важкі і товсті пристрої зі “зморшками” на місці згину, то тепер за частиною ергономіки вони майже наблизилися до звичайних моноблоків. Цю тенденцію наочно показали нові Vivo X Fold 3 і 3 Pro, про які ми вам зараз і розповімо.

Vivo X Fold 3 Pro

Незважаючи на спільну зовнішність, смартфони сильно відрізняються, тому для початку варто пояснити їхні спільні риси. Насамперед їх об’єднують ідентичні дисплеї. Зовні встановлена 6.53-дюймова матриця AMOLED E7 з роздільною здатністю 2748×1172 точки, динамічною частотою оновлення до 120 Гц і піковою яскравістю 4500 ніт. Внутрішній майже прямокутний екран вирізняється діагоналлю у 8 дюймів, роздільною здатністю 2480×2200 пікселів і якимось ультратонким захисним склом UTG+, додатково прикритим плівкою.

Також обидва пристрої мають роз’єми USB 3.2, Wi-Fi 7, інфрачервоний порт, стереодинаміки та підтримку всіх глобальних 4G-частот. Але найголовніша зміна полягає в зниженій масі: якщо X Fold першого покоління важив понад 300 грамів, то новинки за цим показником наблизилися до звичайних моноблоків – 219 і 236 грамів залежно від моделі. Товщина також стала меншою: тепер вона в складеному стані ледь перевищує 1 см.

Тепер поговоримо про кожен зі смартфонів окремо. Молодший Vivo X Fold 3 побудований на базі торішнього флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 2. Усередині встановлена батарея підвищеної ємності 5500 мАг, яка може заряджатися від 80-ватного адаптера. Набір камер запозичили у моделі середнього класу Vivo V30 Pro: основна Sony IMX920 з оптичною стабілізацією, ширококутна Samsung JN1 і телевик IMX816 з дворазовим зумом. Сканер відбитків пальців за традицією розташовується збоку.

Vivo X Fold 3

Старший Vivo X Fold 3 Pro на тлі базового апарату виглядає технологічним гігантом. Насамперед це стосується захисту від вологи IPX8, який вперше з’явився серед “розкладачок” компанії. Далі за списком у нас ідуть одразу два ультразвукових сканери відбитків пальців, вбудованих у кожен з екранів. Вбудована батарея не тільки зросла до 5700 мАг, а й отримала підтримку бездротової зарядки на 50 Ватт. Ну і процесор, звичайно ж, теж поміняли: тепер тут стоїть актуальний флагман Snapdragon 8 Gen 3.

Vivo X Fold 3 Pro

Зміни зазнав і набір камер, який цього разу взяли у iQOO 12 Pro: основний модуль Omnivision OV50H з розміром 1/1.28, ширококутник JN1 і телевік OV64B з триразовим наближенням. Фронталка ж у обох апаратів ідентична – це Omnivision OV32D на 32 МП.

За цінами ситуація наступна. Молодший X Fold 3, як носій технологій минулого, отримав цілком не такі вже й великі для класу цінники: від 965 доларів за версію 12/256 до 1240 за топову 16/1024. А ось технологічний король із приставкою Pro коштує значно дорожче: конфігурація 16/512 обійдеться вам у $1380, а 16/1024 – у $1520. Такий ось конкурент для Galaxy Fold 5.