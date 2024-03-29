Результат дивує: навіщо досвідчені господині додають сіль у пралку

Досвідчені господині поділились цікавим лайфхаком. Додавши трохи солі в пралку під час жодного прання ви помітите суттєву різницю. Порошок працювати краще, плями легше випиратимуться, а кондиціонер для прання взагалі не знадобиться.

Додайте лише жменю солі в барабан прямо на речі перед запуском автоматичної пральної машинки. Цей метод давній і досі є популярним серед господинь. До того ж перевірений і надійний.

Що потрібно робити

Додавання солі при кожному пранні має свої переваги:

звичайна кухонна сіль підвищує ефективність прального засобу. Сіль виводить плями, освіжає тканину та допомагає видалити навіть старі забруднення;

також сіль пом’якшує воду та відповідно волокна тканини, тобто це дешева заміна кондиціонера для прання;

сіль допомагає позбутися неприємних запахів.

Крім того, звичайна кухонна сіль чудово впливає на механізм самої машинки. Вона пом’якшує воду та запобігає утворенню накипу. Тож відповідно в рази збільшує терміни служби пральної машинки.

Пральний порошок насипайте у відсік як зазвичай, але з додаванням солі його кількість варто зменшити на чверть. При цьому якщо речі не надто забруднені, то можна порошку взагалі не додавати. Наприклад, деякі господині перуть шкарпетки лише в солі.

Днями також українкам відкрили лайфхак турецьких господинь. Вони розповіли, як повернути сяючу чистоту старому тюлю. Вони радять замочувати тюль на кілька годин в суміші солі та соди, а після випрати на делікатному режимі. Ще один варіант — замочити тюль в слабкому розчині марганцівки на 20-30 хвилин, добре виполоскати, а після випрати. Цей простий та економний метод дозволить повернути білизну. Але ці методи підходять для старого тюлю, адже нові синтетичні тканини можуть не витримати таких експериментів і втратити форму чи колір.