Було гаряче: топовий Ryzen 7 9800X3D згорів під час перегляду серіалу

Один із користувачів reddit повідомив, що його процесор AMD Ryzen 7 9800X3D згорів під час перегляду серіалу, розповідає портал Videocardz. Материнська плата теж виявилася пошкодженою, незважаючи на те, що система була зібрана всього 20 днів тому і працювала без збоїв і високих температур.

Згідно з повідомленням на reddit, користувач встановив Ryzen 7 9800X3D на материнську плату ASRock Nova X870E без розгону, за винятком кастомних профілів пам’яті. Система працювала без проблем понад два тижні, перш ніж раптово вийшла з ладу. Videocardz також зазначають, що система була не тільки новою, а й оновленою до останньої версії BIOS, доступної на момент збірки (BIOS 3.16).

Користувач розповів, що під час перегляду серіалу комп’ютер просто вимкнувся, і пізніше він виявив, що це сталося через пошкодження процесора і материнської плати.

При цьому наголошується, що ніяких високих температур зафіксовано не було, а з моменту збірки вся система працювала без проблем. Користувач вважає, що йому просто не пощастило.

У попередньому подібному випадку інший користувач зізнався, що, можливо, засунув процесор у механізм засувки, що було явною помилкою, яка призвела до проблем.