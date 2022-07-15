Hardnews
Дизайн iPhone 14 Pro Max підтверджено на нових кадрах
Преміальний iPhone 14 Pro Max втратить звичний «чубчик». Його замінить подвійний отвір, так звана конструкція “таблетка + дірка”, пише GSMArena.com.
Pro-версії смартфонів Apple 2022 випуску також отримають 48-мегапіксельну основну камеру і новітній чіпсет Apple A16. Дешевші моделі лінійки, за прогнозами аналітиків, оснастять 12-мегапіксельним датчиком і чіпом A15 Bionic, який зараз використовується в серії iPhone 13.
Що ще відомо про майбутні айфони?
Зібрали найважливіші зміни, які очікуються у майбутній лінійці iPhone 14:
- На зміну звичному “чубчику” в Pro-моделях прийде i-виріз;
- Основна камера моделей Pro отримає новий датчик роздільною здатністю 48 Мп;
- Оперативна пам’ять збільшиться до 6 ГБ;
- Pro-моделі отримають новий чіп Apple A16;
- З’явиться підтримка супутникового зв’язку для екстрених дзвінків.
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