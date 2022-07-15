Дизайн iPhone 14 Pro Max підтверджено на нових кадрах

Преміальний iPhone 14 Pro Max втратить звичний «чубчик». Його замінить подвійний отвір, так звана конструкція “таблетка + дірка”, пише GSMArena.com.





Pro-версії смартфонів Apple 2022 випуску також отримають 48-мегапіксельну основну камеру і новітній чіпсет Apple A16. Дешевші моделі лінійки, за прогнозами аналітиків, оснастять 12-мегапіксельним датчиком і чіпом A15 Bionic, який зараз використовується в серії iPhone 13.

Що ще відомо про майбутні айфони?

Зібрали найважливіші зміни, які очікуються у майбутній лінійці iPhone 14:

На зміну звичному “чубчику” в Pro-моделях прийде i-виріз;

Основна камера моделей Pro отримає новий датчик роздільною здатністю 48 Мп;

Оперативна пам’ять збільшиться до 6 ГБ;

Pro-моделі отримають новий чіп Apple A16;

З’явиться підтримка супутникового зв’язку для екстрених дзвінків.