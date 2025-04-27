Англія заборонила експорт ігрових контролерів до Росії

На думку британського уряду, геймерські аксесуари можуть використовуватися для управління бойовими дронами.

Раніше члени Євросоюзу ввели проти Росії санкції, в переліку яких було зазначено і ігрове обладнання. Країни організації заборонили поставки портативних консолей, приставок і різних контролерів. Чиновники ЄС пояснили це рішення можливістю використання всього перерахованого вище у військових цілях.

Свій скромний внесок вирішила зробити і Великобританія. Місцева влада також обмежила експорт ігрових контролерів до Росії. Варто зазначити, що Європейський Союз і Великобританія навряд чи зможуть істотно вплинути на наявність геймерських аксесуарів у магазинах.

Поставки даних пристроїв в основному здійснюються з Китаю та ряду інших азіатських країн. Санкції європейських держав швидше спрямовані на реекспорт. Однак перевозити товари з Піднебесної до Росії через ЄС або Великобританію здається зовсім недоцільним. Так що нові обмеження є скоріше символічними.