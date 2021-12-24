Hardnews

У популярній дитячій іграшці знайшли шпигунські функції

24.12.2021
1 хвилина на прочитання
Fisher-Price Chatter

Дитяча іграшка у вигляді телефону виявилася небезпечною – експерти знайшли у ній можливість віддаленого стеження. Про це повідомляє видання TechCrunch.


Фахівці протестували Fisher-Price Chatter від компанії Mattel, яка є іграшкою у вигляді стаціонарного телефону. Уточнюється, що апарат дуже популярний у США як подарунок для дітей та дорослих. Гаджет є динаміком і мікрофоном, які підключаються до смартфону по Bluetooth під час дзвінка.

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Журналісти з’ясували, що в іграшці є шпигунські функції. Так, після дзвінка з’єднання між девайсом і смартфоном користувача переривається, проте Fisher-Price Chatter залишає відкритим підключення по Bluetooth на тривалий термін. Теоретично це дозволяє невідомому підключитися до пристрою та прослуховувати розмови жертви.

Автори зазначили, що в інструкції до девайсу йдеться, що до телефону можна підключитись лише протягом невеликого проміжку часу. Однак насправді ліміт для підключення становить більше однієї години. У Mattel заявили, що проведуть внутрішнє розслідування.

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24.12.2021
1 хвилина на прочитання

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