Бюджетний флагман Realme GT Neo 2 отримав систему охолодження з алмазним пилом

Китайська компанія Realme офіційно представила новий бюджетний флагман Realme GT Neo 2. Смартфон обладнаний 6,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм Full HD + 2400 х 1080 пікселів з максимальною яскравістю 1 300 ніт, захистом Gorilla Glass 5 і отвором в лівому верхньому кутку під фронтальну камеру .





Частота оновлення картинки становить 120 Гц, а частота обробки натискань – і зовсім 600 Гц, що є одним з кращих показників на ринку. Основою смартфона став потужний процесор Qualcomm Snapdragon 870, який отримав унікальну систему охолодження, що включає гель з діамантовими частинками розміром 40-50 мкм, лист графену «аерокосмічного якості» і парову камеру.

Тильна камера має 64-мегапіксельний основний сенсор, 8-мегапіксельний ширококутний датчик і 2-мегапіксельний сенсор для макрозйомки. Варіанти оснащення пам’яттю: 8/128, 8/256 і 12/256 Гбайт. Ціни новинки на батьківщині, в Китаї, стартують з позначки в 385 доларів