Штраф в десятки тисяч: Українців придумали штрафувати по новому

280 парламентарів під час засідання Верховної Ради України ухвалили новий законопроект у другому читанні. Цей документ передбачає штраф в десятки тисяч. Тобто, законодавці придумали штрафувати українців по-новому.





Зазначається, що прийнятий закон є одним із двох документів, які повинні запустити систему габаритно-вагового контролю на дорогах. Народні депутати на законодавчому рівні закріпили можливість автоматичної фіксації порушень, якщо відсутні документи у випадку порушення габаритно-вагових обмежень.

Також даний закон наділяє організацію «Укртрансбезпека» правом звертатись до суду, щоб домогтися стягувати вартість проїзду по автодорогам з порушників. Окрім цього в парламентарі винайшли ще й адміністративні штрафи за порушення правил дорожнього руху, що були автоматично зафіксовані фотозйомкою та відео фільмуванням.

Але ухвалення даного закопроєкту замало, щоб здійснювати контроль над дотриманням цього правила. Для цього придумали ще один закон, який передбачає автоматичну фіксацію порушників, які керують вантажівками.

Згідно з документом, якщо у водія вантажного транспорту немає дозвільних документів, але він намагався їздити по дорозі з пасажирами чи з вантажем, і це зафіксовано, то на водія накладуть штраф у розмірі 17 000 грн. Якщо це дальнобійник-міжнародник, то його оштрафують на 34 000 гривень.

Якщо були перевищені габаритні та вагові нормативи, то розмір штрафу буде коливатись від 8 500 до 51 000 грн. Урядовці із Міністерства інфраструктури зазначили, що система, що автоматично фіксує порушення габаритно-вагових обмежень, може бути запущена вже зараз, але це може бути можливо тільки, якщо в дію будуть введені ці два законопроекти.

Якщо вірити даним статистики, то за 11 місяців минулого року загальна сума штрафів за таке порушення склала 127 мільйонів гривень.