Вибухонебезпечно: OnePlus Ace отримав зарядку потужністю 150 Вт

Китайська компанія OnePlus офіційно представила новий смартфон OnePlus Ace, який став гордим першим у світі власником нової платформи Dimensity 8100 Max. Цей процесор отримав чотири ядра Cortex-A78 (2,85 ГГц), чотири ядра Cortex-A55 (2 ГГц) та графічний процесор ARM Mali-G610 MC6.





Головною «фішкою» новинки стала підтримка надшвидкісної зарядки SuperVOOC потужністю, що лякає, в 150 Вт. Гаджет отримав 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей роздільною здатністю Full HD+ 2400 х 1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки 120 Гц і отвором посередині верхньої грані під 16-мегапіксельну фронтальну камеру.

Основна камера отримала 50-мегапіксельний головний сенсор Sony IMX766, доповнений 8-мегапіксельним датчиком із надширококутною оптикою та 2-мегапіксельним датчиком глибини. Базова версія отримала 8 Гбайт оперативної та 128 Гбайт постійної пам’яті. Також є версії 8/256, 12/256 та 12/512 Гбайт.