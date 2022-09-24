Українців попередили про фейкові сайти з продажу iPhone 14

Експерти з інформаційної безпеки виявили безліч фішингових сторінок із пропозиціями купити iPhone 14.

З 1 серпня до 22 вересня 2022 року виявлено 25 тис. таких сайтів-підробок по всьому світу. На підроблених сторінках зловмисники зазвичай заманюють можливістю або зробити попереднє замовлення зі знижкою, або зробити покупку до початку офіційного продажу. Якщо ввести дані банківської картки на такій сторінці, гроші спишуться, а замовлення не буде доставлено.

Крім того, підробляючи стандартну сторінку для входу, зловмисники обманом змушують жертв ввести логін та пароль на сторінці фішинга, щоб отримати доступ до Apple ID.

Фахівці рекомендують дотримуватися кількох правил, які допоможуть не стати жертвою шахраїв. Так, слід критично ставитися до «щедрих пропозицій» або «страхітливих повідомлень» у мережі. Якщо сайт невідомий, то інформацію про нього можна перевірити за допомогою WHOIS-сервісів. Якщо домен свіжий і зареєстрований на приватну особу, не варто нічого купувати. Слід перевіряти справжність сайту, перш ніж вводити особисті дані, а також переглянути сторінку щодо помилок і невідповідностей.