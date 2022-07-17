Samsung Galaxy A53 проти A52: у кого кращі камери

На просторах YouTube з’явилось порівнянні камер Samsung Galaxy А52 минулого року з новим Galaxy A53. Виявилося, що знімати новинка стала справді краще.





З точки зору відеозйомки вдень ​А53 в Full HD 30 к/с на основну і ширококутну камеру дає більш контрастну картинку, ніж А52. Крім того, стабілізація працює краще також на новому смартфоні. У 4К 30 к/с динамічний діапазон краще А53, але при цьому на обох апаратах немає стабілізації зображення.

Вночі у Full HD 30 к/с значно краще видно деталі на А53 порівняно з А52. Передача кольорів в 4К і в Full HD 30 к/с більш правильна також на Galaxy A53. В цілому ж, як не дивно, А52 у роздільній здатності 4К знімає відео краще, ніж А53.

Якщо говорити про фотографії, то портретні фото при різному освітленні виходять краще все ж таки на А53. Цей смартфон у принципі краще обробляє знімки та робить їх більш деталізованими.

При порівнянні денних фотографій експерт відмінностей практично не знайшов. Але трохи краще обробка і трохи більше деталей все-таки найчастіше на А53. Приклади таких знімків можна побачити нижче.

Макрорежим краще працює на А52. Він видає більш чіткі та деталізовані знімки.

На денних знімках із ширококутної камери також помітно, що А53 робить фото з меншою кількістю деталей. Тобто ширококутний об’єктив якісніший на А52.

При десятикратному збільшенні помітно, що А53 видає набагато якісніші знімки.

Нічні фото виходять більш деталізованими також на новій моделі. Хоча часом на основну камеру різниця не дуже помітна. При цьому нерідко на А53 можна побачити на вечірніх знімках безліч шумів у порівнянні з А52.

Селфі-знімки в складних умовах (при поганому освітленні) виходять все-таки краще знову на А53.

Висновок

Samsung Galaxy А53 непогано вдосконалився у плані камер. Правда, ширококутний модуль у нього все ж таки працює гірше, ніж у А52.