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Експерт розповів, де небезпечно користуватися смартфонами

У цих місцях мобільні телефони необхідно вимикати

НовиниHardnews

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Експерт повідомив українцям, в яких місцях небезпечно користуватися мобільними телефонами. У цих місцях смартфони потрібно вимикати, попередив фахівець.


Як заявив директор факультету інформаційних технологій університету “Синергія” Станіслав Косарєв, не можна користуватися смартфоном на автозаправних станціях. Крім того, потрібно вимкнути телефон біля сховищ пального та з хімічними речовинами.

Також необхідно вимикати смартфон в місцях, де знаходяться відповідні попереджувальні знаки. Теоретично смартфон може стати причиною вибуху або пожежі, якщо користуватися “мобільником” в безпосередній близькості від об’єктів зберігання палива, хімічних речовин або в місцях виконання вибухових робіт, зазначив Косарєв.

Краще вимкнути телефон і в медичних установах. Тут смартфон може зробити негативний вплив на чутливе медичне обладнання.

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