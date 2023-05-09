HTC повертається на ринок смартфонів і готує середнячка на базі Snapdragon 7 Gen 1

Корпорація HTC прагне відновити свої позиції на ринку смартфонів за допомогою майбутньої моделі середнього класу на базі чіпсета Snapdragon 7 Gen 1.

Протягом тривалого часу HTC боролася на ринку смартфонів, зосереджуючись переважно на недорогих моделях з низькою продуктивністю. Тепер тайванський виробник планує націлитися на більш преміальний сегмент.

HTC U23 Pro 5G з’явився на китайському веб-сайті, де представлені реальні зображення та детальні технічні характеристики моделі.

Як повідомляється, смартфон оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, що супроводжується мінімум 8 ГБ оперативної пам’яті. Крім того, очікується, що він запропонує 256 ГБ внутрішньої пам’яті для зберігання даних.

Очікується, що пристрій також матиме 3,5-мм роз’єм для навушників та акумулятор ємністю 4600 мАг. Крім того, передбачається, що смартфон матиме чотири камери з основним об’єктивом на 108 МП і працюватиме під управлінням Android 13. Як випливає з назви, модель також підтримуватиме зв’язок 5G.