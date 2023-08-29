Xiaomi порадила власникам 4 її смартфонів перейти на інші пристрої

Компанія Xiaomi оголосила, що чотири її популярні смартфони під брендами Redmi та Poco більше не отримуватимуть оновлень програмного забезпечення, повідомляє XiaomiUI.

Пристрої, що потрапили до списку End of Support (EoS), – це бюджетні Redmi 9 Prime і Redmi 9C NFC, а також Poco M2 Pro і висококласний Redmi K30 Ultra. Надалі ці смартфони більше не отримуватимуть патчі безпеки, оновлення ОС Android та покращення користувацького інтерфейсу MIUI.

Припинення підтримки програмного забезпечення ставить під загрозу безпеку даних користувачів і пристроїв. Без оновлень ці телефони не отримають виправлення вразливостей, що робить їх потенційними цілями для майбутніх кібератак.

Користувачам цих застарілих пристроїв рекомендується або перейти на новіші моделі, або встановити надійну кастомну прошивку з оновленими патчами безпеки.

Минулого місяця Xiaomi також припинила підтримку трьох інших смартфонів, додавши їх до списку пристроїв, термін експлуатації яких закінчився. Ці пристрої тепер не підлягають не лише оновленню, але й ремонту в офіційних сервісних центрах.