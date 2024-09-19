Samsung Galaxy A56 обіцяє стати бюджетним хітом

Процесор Exynos 1580 за продуктивністю можна порівняти з Exynos 2100, який був встановлений у флагманський Samsung Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy A56 – це спадкоємець Samsung Galaxy A55, який користується величезною популярністю. У продаж Samsung Galaxy A56 надійде у першій половині 2025 року. Гаджет вже є у базі даних IMEI. Там має номер SM-A566B/DS.

Апаратною основою новинки стане чіп Exynos 1580. Процесорна складова складається з ядер Cortex-A720 та Cortex-A520. Графічна система – Xclipse 540. Також є окремий NPU для операцій зі штучним інтелектом. До речі, певні функції Galaxy AI гаджет точно підтримуватиме. У Geekbench чіп Exynos 1580 набрав 1046 балів у одноядерному тесті та 3578 – у багатоядерному.

Працюватиме Samsung Galaxy A56 на Android 15 з оболонкою One UI.