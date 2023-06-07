Українцям назвали п’ять ознак того, що смартфон може вибухнути

Смартфони відіграють важливу роль у житті всіх українців, проте їх повсюдне використання не виключає потенційних ризиків. Перевантажений або несправний акумулятор може становити небезпеку вибуху. Ось п’ять ознак, на які варто звернути увагу:
- Перегрів: Звичайне використання смартфона може призвести до його нагрівання, але надмірне нагрівання, особливо під час заряджання, є зловісною ознакою. Постійний перегрів може пошкодити акумулятор і збільшити ризик вибуху.
- Роздутий акумулятор: Відсік акумулятора повинен залишатися щільним і безшовним. Якщо задня панель телефону випирає, це може свідчити про роздуття акумулятора, що є явною ознакою потенційного вибуху. Негайно зверніться за професійною допомогою.
- Швидкий розряд акумулятора: Якщо заряд акумулятора швидко вичерпується навіть після мінімального використання, це може свідчити про несправність акумулятора. Така ситуація може підвищити ризик вибуху, особливо в поєднанні з перегрівом.
- Проблеми із зарядкою: Труднощі із зарядкою телефону або незвично швидка зарядка може вказувати на внутрішню проблему. Крім того, якщо телефон працює лише під час заряджання, це ознака того, що акумулятор може бути пошкоджений.
- Незвичайні запахи: Якщо ви відчуваєте незвичний запах, особливо запах гару або хімікатів, це може свідчити про внутрішні пошкодження та ризик вибуху.
У всіх випадках найбезпечніший спосіб – вимкнути пристрій і проконсультуватися з фахівцем. Уникайте заряджання або використання телефону, якщо ви підозрюєте будь-яку небезпеку. Пам’ятайте, що ваша безпека завжди має пріоритет над безперервним використанням пристрою.
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