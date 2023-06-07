Українцям назвали п’ять ознак того, що смартфон може вибухнути

Смартфони відіграють важливу роль у житті всіх українців, проте їх повсюдне використання не виключає потенційних ризиків. Перевантажений або несправний акумулятор може становити небезпеку вибуху. Ось п’ять ознак, на які варто звернути увагу:

Перегрів: Звичайне використання смартфона може призвести до його нагрівання, але надмірне нагрівання, особливо під час заряджання, є зловісною ознакою. Постійний перегрів може пошкодити акумулятор і збільшити ризик вибуху. Роздутий акумулятор: Відсік акумулятора повинен залишатися щільним і безшовним. Якщо задня панель телефону випирає, це може свідчити про роздуття акумулятора, що є явною ознакою потенційного вибуху. Негайно зверніться за професійною допомогою. Швидкий розряд акумулятора: Якщо заряд акумулятора швидко вичерпується навіть після мінімального використання, це може свідчити про несправність акумулятора. Така ситуація може підвищити ризик вибуху, особливо в поєднанні з перегрівом. Проблеми із зарядкою: Труднощі із зарядкою телефону або незвично швидка зарядка може вказувати на внутрішню проблему. Крім того, якщо телефон працює лише під час заряджання, це ознака того, що акумулятор може бути пошкоджений. Незвичайні запахи: Якщо ви відчуваєте незвичний запах, особливо запах гару або хімікатів, це може свідчити про внутрішні пошкодження та ризик вибуху.

У всіх випадках найбезпечніший спосіб – вимкнути пристрій і проконсультуватися з фахівцем. Уникайте заряджання або використання телефону, якщо ви підозрюєте будь-яку небезпеку. Пам’ятайте, що ваша безпека завжди має пріоритет над безперервним використанням пристрою.