Складено ТОП-5 найбільших моніторів для комп’ютера

Всі напевно знайомі з універсальним правилом, яке свідчить: «чим більше, тим краще». Воно застосовується практично до всього, і монітори – не виняток.





Дійсно, велика діагональ дисплея означає більш високу продуктивність і більш захоплюючий досвід користування. Так, крім величезного розміру, кращі надширокі монітори на ринку пропонують ще безліч функцій і особливостей.

Саме тому ми зібрали найбільші монітори для комп’ютера, які напевно підійдуть усім: геймерам, редакторам відео і навіть звичайним користувачам, яким просто набридли рамки дисплея.

Samsung CHG90

Відкриває наш список монітор, який, як заявляє Samsung, оснащений технологією квантових крапок. Це РК-дисплей, але в ньому використовуються світловипромінюючі нанокристали (квантові точки). Вони світяться, коли піддаються впливу струму і світла.

Вони випромінюють різні кольори в залежності від розміру і матеріалу, з якого вони виготовлені. В результаті ми отримуємо більш яскраву і насичену картинку, особливо в червоних і зелених відтінках, незалежно від контенту.

Даний монітор підтримує 1,07 мільярда кольорів, коефіцієнт вигину становить 1800R, а максимальна частота оновлення – 144 Гц (навіть при стандартній роздільній здатності 3840 x 1080).

Варто також виділити наявність HDR, час відгуку, що становить всього лише 1 мс (що ідеально для геймерів), коефіцієнт контрастності 3000:1 і максимальну яскравість 350 ніт.

Що стосується портів, то пристрій оснащений двома портами HDMI, по одному Mini DisplayPort і DisplayPort, двома портами USB-A і аудіороз’ємами. Крім того, дисплей підтримує друге покоління технології AMD FreeSync 2, яке забезпечує максимальну частоту кадрів і зводить до нуля ймовірність появи розривів на екрані.



Asus ROG STRIX XG49VQ

Наступний в нашому списку є універсальний і великий ігровий монітор, який підійде як для любителів Radeon від AMD, так і GeForce від Nvidia.

Цей пристрій сумісний зі графічними процесорами поколінь GTX 10, GTX 16 і RTX 20, а також підтримує технологію AMD FreeSync 2 HDR. Крім того, це дисплей класу HDR 400, завдяки якому він відповідає певним критеріям стандарту VESA DisplayHDR.

Даний надширокий монітор має роздільну здатність 3840 x 1080 при частоті оновлення 144 Гц і значенні вигину в 1800R. Коефіцієнт контрастності складає 3000:1, час відгуку – 4 мс, максимальна яскравість – 450 ніт. Крім того, пристрій підтримує 1,07 мільярда кольорів.

Що стосується портів, то модель оснащена двома HDMI, одним DisplayPort, аудіороз’ємом, двома портами USB-A і одним портом USB-B, який і підключається до ПК.

Якщо ви хочете придбати щось поменше, але зі схожими характеристиками, то рекомендуємо ROG Strix XG43VQ – 43-дюймову альтернативу з роздільною здатністю 3840 x 1200, частотою оновлення 120 Гц і FreeSync Premium Pro.



Acer Nitro EI491CRP

Однією з найцікавіших особливостей даного монітора є наявність трьох портів HDMI: один з підтримкою v2.0 і два з підтримкою v1.4. Різниця між ними полягає в пропускній здатності, оскільки більш старі специфікації обробляють відео 4K зі швидкістю 30 кадрів в секунду (FPS), а новіші – зі швидкістю 60 кадрів в секунду.

Дана модель також має один порт DisplayPort, але не оснащена аудіороз’ємом.

Що стосується інших характеристик, Nitro EI491CRP має роздільну здатність 3840 x 1080 на частоті оновлення 120 Гц (при розгоні досягає 144 Гц). Варто також виділити коефіцієнт контрастності 3000:1, час відгуку 4 мс і значення вигину 1800R.

Дисплей також підтримує HDR, а максимальна яскравість становить 400 ніт. На відміну від перших двох моделей нашого списку, Nitro EI491CRP здатна обробити лише 16,7 мільйона кольорів, але підтримує технологію AMD FreeSync 2.

В якості альтернативи ми пропонуємо Acer Predator X34 – 34-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3440 x 1440 пікселів.



LG 49WL95C

Якщо при виборі монітора ви в першу чергу звертаєте увагу на кількість портів, то даній надширокій моделі є, що запропонувати. На додаток до порту USB-B, який підключається до ПК, пристрій оснащений одним роз’ємом DisplayPort, двома HDMI і портом для навушників.

І це ще не все! LG 49WL95C також має чотири порти USB-A і один порт USB-C, який дозволяє підключати інший дисплей, заряджати ноутбук або передавати дані на комп’ютер і з нього.

Проте, монітор призначений в основному для справжніх ентузіастів, фотографів і цифрових художників, яким потрібен надзвичайно великий робочий простір.

Роздільна здатність складає 5120 x 1440 пікселів при максимальній частоті оновлення 60 Гц. Він підтримує HDR 10, але не підпадає під сертифікацію VESA DisplayHDR через максимальну яскравість в 350 ніт.

Серед інших функцій варто виділити підтримку 1,07 мільярда кольорів, час відгуку 5 мс і коефіцієнт контрастності 1000:1. На жаль, дисплей не підтримує жодну з технологій адаптивної синхронізації.

В якості альтернативи поменше пропонуємо звернути увагу на LG 34WK95U-W: при діагоналі 34 дюйма монітор пропонує роздільну здатність 5120 x 2160, HDR і можливість підключення Thunderbolt 3.



Alienware AW5520QF

Закриває наш список досить-таки унікальний монітор від Alienware. Діагональ дисплея становить неймовірні 55 дюймів, через що пристрій можна легко сплутати з телевізором, але ні: модель пропонує 4K роздільну здатність, наднизьку затримку введення, час відгуку 0,5 мс і частоту оновлення 120 Гц.

Цей воістину величезний монітор демонструє відмінну різноманітність портів, включаючи три HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, чотири USB-A, USB-C і SPDIF.

По суті, Alienware – кращий монітор для домашніх розваг, що охоплює буквально все: він може відігравати роль телевізора, але також ідеально підходить і для ігор.

Розмістити цього монстра буде непросто, враховуючи розмір дисплея, але як тільки ви знайдете краще місце, то зможете сповна скористатися всіма перевагами високоякісної графіки.

Монітор також має в комплекті пульт дистанційного керування, що дозволяє насолодитися переглядом кіно з сім’єю або чітким зображенням в іграх. Дана модель здатна на все!