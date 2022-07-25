Xiaomi поставила хрест ще на декількох свіжих смартфонах

Xiaomi припинила надавати технічну підтримку користувачам популярних смартфонів. Про це повідомляє китайське видання ITHome.





Журналісти послалися на заяву китайської корпорації. Згідно з офіційними даними, Xiaomi з 1 липня визнала застарілими кілька затребуваних пристроїв. До них відносяться Mi Max 3, Mi 8 Discovery Edition, Mi Mix 3 5G, Mi Play, Redmi S2 та Redmi 6 Pro.

Автори звернули увагу, що компанія визнала застарілим свій перший телефон із підтримкою роботи в мережах п’ятого покоління – Mi Mix 3 5G. Девайс, що вийшов у травні 2019 року, окрім підтримки 5G отримав форм-фактор слайдера, 6,39-дюймовий дисплей Super AMOLED, процесор Snapdragon 855, подвійну камеру з об’єктивами роздільною здатністю 12 мегапікселів кожен.

У Xiaomi розповіли, що припинили виробництво застарілих смартфонів та їх компонентів. Також у сервісних центрах фірми можуть відмовити в обслуговуванні девайсів за відсутності запасних частин. “У міру старіння смартфонів компанія починає почуватися менш зобов’язаною надавати підтримку”, – зауважили автори видання.