WhatsApp готує платну підписку: $1 за відключення реклами

Схоже, слідом за впровадженням реклами розробники WhatsApp мають намір запустити й першу платну підписку. Відповідну згадку з описом її функцій було виявлено у свіжій бета-версії месенджера.

Деталі пропозиції: За даними Android Authority, вартість підписки становитиме $1 на місяць (сума згадується у рядках коду програми). Головна і поки що єдина відома перевага — повне видалення реклами з розділів «Статус» та «Канали». Про будь-які інші функції на кшталт тих, що пропонує Telegram Premium, у джерелі не повідомляється.

Технічна частина: Оформлення та скасування передплати здійснюватимуться через Google Play. Наразі інформації про те, коли та в яких країнах з’явиться можливість офіційно відключити рекламу за гроші, немає. Самі розробники нововведення поки не анонсували, тож функція залишається на стадії тестування.