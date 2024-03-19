Softnews

Користувачі Windows 11 повідомляють про проблеми та BSOD після нового оновлення

19.03.2024
Windows 11

Не так давно ми повідомляли про збій, спричинений лютневим оновленням Windows 11. Якщо хтось очікував, що в березні справи покращаться, то, на жаль, у нас для вас погані новини. Виявляється, пакет KB5035853 для “одинадцятки” може бути відповідальним за ще більш серйозні помилки в системі, які призводять до BSOD (синього екрану смерті).

Багато користувачів скаржаться на форумах, що після встановлення KB5035853 вони не можуть користуватися комп’ютером. Згаданий BSOD з’являється вже на екрані входу в систему. Несправність особливо поширена на ноутбуках, на яких активовано BitLocker. Обладнання потрапляє в безперервний цикл завантаження, який щоразу закінчується синім екраном смерті.

Звіти користувачів вказують на те, що проблема здебільшого стосується ноутбуків Lenovo, але також з’являється і на інших пристроях. Дехто навіть зазначає, що після оновлення виникли проблеми з підтримкою принтерів. Схоже, що Microsoft знову облажалася і не змогла протестувати патч перед тим, як випустити його. Цікаво, однак, що компанія заявляє, що поки що нічого не знає про проблеми, тому ніяких виправлень не готується.

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19.03.2024
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