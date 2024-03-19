Користувачі Windows 11 повідомляють про проблеми та BSOD після нового оновлення

Не так давно ми повідомляли про збій, спричинений лютневим оновленням Windows 11. Якщо хтось очікував, що в березні справи покращаться, то, на жаль, у нас для вас погані новини. Виявляється, пакет KB5035853 для “одинадцятки” може бути відповідальним за ще більш серйозні помилки в системі, які призводять до BSOD (синього екрану смерті).

Багато користувачів скаржаться на форумах, що після встановлення KB5035853 вони не можуть користуватися комп’ютером. Згаданий BSOD з’являється вже на екрані входу в систему. Несправність особливо поширена на ноутбуках, на яких активовано BitLocker. Обладнання потрапляє в безперервний цикл завантаження, який щоразу закінчується синім екраном смерті.

Звіти користувачів вказують на те, що проблема здебільшого стосується ноутбуків Lenovo, але також з’являється і на інших пристроях. Дехто навіть зазначає, що після оновлення виникли проблеми з підтримкою принтерів. Схоже, що Microsoft знову облажалася і не змогла протестувати патч перед тим, як випустити його. Цікаво, однак, що компанія заявляє, що поки що нічого не знає про проблеми, тому ніяких виправлень не готується.