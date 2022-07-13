Honor X40i – смартфон з “галактичним” відтінком

Товщина Honor X40i становить 7,43 мм, а вага – 175 грам. Він оснащений 6,7-дюймовим LTPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ (2388×1080 пікселів) та співвідношенням екрану до корпусу 93,6%. Про це пише GizmoChina.





Усередині встановлено досить старий восьмиядерний процесор Dimensity 700, анонсований у листопаді 2020 року. Він працює в парі з 8/12 ГБ оперативної пам’яті (+ до 5 ГБ віртуальної) та 128/256 ГБ вбудованої. Живиться пристрій від акумулятора ємністю 4000 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 40 Вт.

Задня камера Honor X40i складається з двох кілець, що перетинаються один з одним. У цих кільцях приховані 50-мегапіксельний головний датчик з діафрагмою f/1,8 та 2-мегапіксельний датчик глибини. По центру розташований світлодіодний спалах. Ще один датчик розміщений спереду – це 8-мегапіксельна фронталка.

Honor X40i запускається з Android 12.0 та Magic UI 6.1. Пристрій оснащений бічним сканером відбитків пальців і підтримує розблокування на обличчі AI. З додаткових опцій є підтримка двох SIM-карток, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS та порт USB-C.

Новинка випускається у трьох варіантах:

8/128 ГБ пам’яті – 1599 юанів (7000 гривень за курсом);

8/256 ГБ пам’яті – 1799 юанів (8000 гривень за курсом);

12/256 ГБ пам’яті – 1999 юанів (9000 гривень за курсом).

З кольорів є рожевий, сріблястий, зелений і чорний. Поки смартфон можна знайти в Китаї, доступність в інших регіонах не повідомляється.