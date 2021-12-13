Nokia опустила ціну на свій популярний смартфон в Україні

Компанія HMD Global до новорічних свят підготувала спеціальну пропозицію на новий смартфон Nokia C30, який з 13 по 31 грудня можна буде придбати за акційною ціною 2888 грн ( 3 399грн ).





Акційна ціна: 2888 грн

Акція діє у мережах магазинів: Rozetka, Allo, Comfy, Eldorado, TTT, Vodafone, Brain

Кольори: зелений

Період: з 13 по 31 грудня

Новий смартфон Nokia C30 оснащений потужним акумулятором (6000 мАг), що працює до 3-х днів на одному заряді. Пристрій має великий екран 6,82’’ HD+, на якому зручно виконувати необхідні робочі завдання, навчатися та переглядати свій улюблений контент. Подвійна камера на 13 МП із сенсором глибини зображення гарантує якісні фото та відео.

Nokia C30 працює на базі чистого Android 11 (Версія Go), це означає, що користувач отримує пристрій із мінімальною кількістю попередньо встановлених додатків, що суттєво економить пам’ять. Можна самому вирішувати, що встановлювати на телефоні, а що ні. Також, С30 отримуватиме регулярні, щоквартальні оновлення системи безпеки протягом 2-х років.

Розблокувати смартфон можна за допомогою сканера відбитків пальців і функції розпізнавання обличчя, тому важлива інформація завжди залишатиметься під надійною охороною.