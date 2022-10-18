Іран почав виробництво нових ракет для РФ: на що вони здатні

Росія планує атакувати Україну ракетами Fateh-110. РФ вже домовилась про постачання зброї з Іраном. Інсайдери повідомляють про те, що попри погрози США Тегеран лише посилює свою співпрацю із Кремлем.

Відомо, що іранські військові заводи вже почали випускати балістичні ракети на замовлення для Росії. У першій партії будуть ракети невеликої дальності Fateh-110. Також відомо, що РФ закупить в Ірану й інші ракети, а саме Zolfaghar.

Zolfaghar можуть завдавати удари на дистанції до 700 км, а Fateh-110 на дистанції до 300 км. Ці бойові снаряди належать до високоточної зброї. Вони оснащенні електрооптичною системою наведення. Тобто, ціль коригується під час підльоту до неї. Керує наведенням оператор.

Вже відомо про застосування цих іранських ракет у Йомені. Застосовуючи цю зброю нищили нафтовидобувну галузь у Перській затоці.

Zolfaghar — це твердопаливна балістична ракета що належить до сімейства Fateh. Вперше були представлені у 2016 році. ЇЇ вага 4620 кг, маса бойової частини 579 кг, довжина 10,3 м, а діаметр 68 см.

Fateh-110 — балістичні ракети класу «земля-земля». Маса снаряда 3320 кг, маса бойової частини 448 кг. Довжина ракети 8,8 м, її діаметр 61 см.

Ізраїльська розвідка оприлюднила інформацію, що Іран виготовив сотні таких екземплярів. Тому загроза для України дійсно серйозна. Ця країна в умовах повної ізоляції продовжує розробляти нові типи зброї. Її єдиним помічником є РФ, яка продавала іранську нафту на чорному ринкові змішуючи за своєю. Саме тому Ці дві держави вирішили об’єднатись і створити новий союз.

Росія закуповує іранські ракети скоріш за все тому, що вичерпала власні запаси. Через те, що країна не може сповільнити контрнаступ українських збройних сил було прийнято рішення нищити міста та вбивати мирних українців, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів.