Розкрито ключові подробиці про флагман Xiaomi Mi Mix Fold 2

Компанія Xiaomi цієї весни вирішила взяти участь в гонці озброєння в сегменті складних смартфонів. Зробила вона це, випустивши Mi Mix Fold. А тепер в мережі з’явилися нові відомості від відомого постачальника витоків Digital Chat Station. Вони вказують на те, що китайці не мають наміру зупиняти конвеєр, і вже скоро випустять другу модель Mix Fold 2.





За заявами джерела, інженерний зразок нового складного смартфона Xiaomi зберігає всі ключові особливості свого попередника. Наприклад, у нього залишиться 108-мегапіксельна основна камера і акумулятор ємністю 5000 мАг. Але серйозні зміни пов’язані з дисплеєм. Тепер висока частота оновлення 120 Гц буде не тільки у зовнішнього, а й у внутрішнього екрану.

Апаратною основою гаджета повинен стати флагманський процесор Snapdragon 888. Однак джерело зазначає, що замість нього можуть встановити поліпшену версію -Snapdragon 888 Pro. Точний термін презентації названий не був, але, на думку постачальника витоків, варто орієнтуватися на четвертий квартал поточного року.