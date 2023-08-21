У нових смартфонах Google не буде роз’єму під SIM-карту

Версії нових смартфонів Google Pixel 8 та 8 Pro для деяких країн не матимуть лотка для фізичних SIM-карток. Про це повідомляє дата-майнер та інсайдер Мішаал Рахман.

За словами Рахмана, на це вказують два факти. По-перше, рендери Pixel 8 і 8 Pro, опубліковані OnLeaks та виданням SmartPrix, – на них не видно виріз у корпусі під лоток. При цьому, рендери OnLeaks зазвичай є вкрай точними. По-друге, нещодавно Google анонсувала розробку технології, яка дозволяє форматувати фізичну SIM-картку в eSIM, а також перезаписувати eSIM із пристрою на пристрій.

Машаал вважає, що версії Pixel 8 і 8 Pro без лотка для фізичної SIM-карти вийдуть як мінімум у США . Для інших країн розробляються пристрої із підтримкою класичних SIM-карток. На це, за словами інсайдера, вказує щонайменше один витік відео з Pixel 8 Pro, на якому можна розглянути лоток.

«Google має сенс відмовитися від лотка для SIM-карти у Pixel 8 та Pixel 8 Pro, принаймні, у моделях для США. Apple вже надійшла аналогічним чином у серії iPhone», – написав Машаал.

Анонс смартфонів Pixel 8 та 8 Pro очікується у жовтні 2023 року.