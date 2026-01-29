«Чистий Інтернет» та три рівні захисту: МОН розробило нові правила для шкіл

Міністерство освіти і науки (МОН) спільно з Мінцифри, СБУ та Кіберполіцією презентувало методичні рекомендації щодо фільтрації доступу до інтернету в закладах освіти. Документ визначає захист дітей від шкідливого цифрового контенту першочерговим завданням у процесі цифровізації навчання та пропонує чіткі технічні механізми безпеки.

Триступенева система оборони: Рекомендації передбачають комплексний підхід. Перший рівень стосується провайдерів, яким радять активувати послугу «Чистий Інтернет» для фільтрації трафіку ще до його потрапляння в школу. Другий рівень реалізується в мережі закладу: адміністратори повинні налаштувати DNS-фільтрацію, увімкнути безпечний пошук (SafeSearch) та розмежувати доступ для учнів і персоналу. Третій рубіж — це налаштування кінцевих пристроїв (комп’ютерів і планшетів) через вбудовані засоби браузерів та функції батьківського контролю.

Що потрапить під заборону: Відповідно до документа, у шкільних мережах має бути заблокований доступ до порнографії, азартних ігор, сцен насильства, пропаганди тероризму та розпалювання ворожнечі. Також обмежується інформація про наркотики, алкоголь, тютюн та продаж зброї. Окремий акцент зроблено на блокуванні фішингових сайтів та шкідливого ПЗ. Окрім технічних заборон, рекомендації містять матеріали з кібергігієни для вчителів та батьків, що відповідає стратегії створення безпечного освітнього середовища.