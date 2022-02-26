Українцям розповіли, як краще виїхати до Польщі

Українцям, що намагаються виїхати до Польщі, радять замислитися над тим, чи варто просити у західного сусіда політичного притулку. Адже статус біженця у Польщі має свої недоліки. То як українцям краще перетинати польський кордон?





Наразі Польща готова прийняти до 5 мільйонів українців, що стали жертвами російської агресії. Однак нашим громадянам порадили не спішити із проханням про політичний притулок. Як виявилося статус біженця згідно з польським законодавством позбавляє можливості працювати протягом 6 місяців.

Такі дані повідомила у своєму коментарі юрист компанії Legal House Наталія Радченко. Вона підкреслила, що варто заїжджати до Польщі по безвізу, особливо якщо ви не плануєте проживати у спеціальних пунктах для біженців. Зокрема це стосується громадян, які вже мають роботу, рідних чи знайомих у Польщі.

Як потрапити до Польщі?

Оскільки в Україні оголошено загальну мобілізацію, перетнути кордон із Польщею зараз можуть лише жінки та діти. Українцям, що мають намір виїхати до сусідньої держави, варто володіти наступною інформацією:

наразі відрито 14 прикордонних пунктів пропуску на кордоні із Польщею;

усі ковідні обмеження для українських біженців скасовано;

польські прикордонники приймають усі заявки українських біженців на міжнародний захист;

Польща готова прийняти до 5 мільйонів українських біженців;

у Підкарпатському та Люблінському воєводствах поблизу польсько-українського кордону розгорнуто 8 пунктів прийому для біженців з України;

близько 120 польських лікарень готові прийняти поранених українців;

організовано постачання ліків та спеціальний потяг для перевезення поранених громадян України на територію Польщі.

Загалом же Польща наразі є однією з країн, що надають найбільш відчутну матеріальну та гуманітарну допомогу українцям.

Варто також зазначити, що пункти пропуску, розташовані поблизу кордону з Білорусією, наразі не функціонують. Влада Польщі оголосила про закриття цих прикордонних пунктів на невизначений термін.

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