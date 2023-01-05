Ряду украинцев будут доплачивать по 20 тыс. грн ежемесячно: кто получит деньги

В Украине с нового года ввели ежемесячные выплаты военным, которые носят почетное звание Героя Украины. Размер выплат составляет от 1 до 3 минимальных зарплат в зависимости от наград, которыми были отмечены воины за время своей службы. Причем выплачивать деньги будут даже за погибших героев, отдавших свою жизнь за родину. В этом случае средства будут ежемесячно переводить на счета их родных.

Получать выплаты от государства будут граждане, имеющие звание Героя Украины с орденом «Золотая Звезда», орденом «За мужество» и рыцари ордена Богдана Хмельницкого. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Размер выплат военным привязан к минимальной заработной плате и на сегодняшний день составляет:

20 100 грн (три минимальных з/п) – для Героев Украины, которым был вручен орден «Золотая Звезда»;

13 400 грн (две минимальные з/п) – рыцарям ордена Богдана Хмельницкого 3-х степеней;

6700 грн (одна минимальная з/п) – кавалерам ордена «За мужество» 3-х степеней.

Если минимальная зарплата в Украине вырастет, соответственно, изменится и сумма выплат награжденным военнослужащим.

Ежемесячное пособие от государства предусмотрено и для членов семей погибших Героев Украины или тех военных, которые были награждены этим званием посмертно. Выплаты будут поступать в размере от 6 700 грн до 20 100 грн ежемесячно каждой такой семье.

Закон о новом виде денежных выплат вступил в силу 1 января 2023 года. Так что выплачивать деньги награжденным почетным титулом украинским военным и семьям погибших героев начнут уже на протяжении месяцак.

Напомним, что семьи военнослужащих, которые погибли защищая родину, также имеют право на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн. Такая компенсация предусматривается постановлением Кабинета Министров Украины №168 от 28 февраля 2022 года. Посмертную выплату распределяют между супругой/супругом погибшего защитника/защитницы Украины, его/ее родителями и несовершеннолетними детьми.