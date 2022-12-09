Комуналка більше не лякає: українці отримують по 1800 грн на оплату рахунків

Опалювальний сезон 2022/2023 в Україні обіцяє бути нелегким. Чимало громадян втратило роботу, тож не всім будуть по кишені зимові платіжки за комуналку. На щастя представники незахищених верств населення можуть отримати субсидію, яка покриває більшу частину витрат на оплату ЖКП.

Середній розмір субсидії в Україні цієї зими складе близько 1800 грн. Проте кожен українець може самостійно вирахувати власну суму субсидії, яка напряму залежить від доходу його родини. Та якщо у домогосподарства є борги за комуналку, чекати на допомогу з її оплатою не варто.

Як розрахувати суму субсидії?

Формула для розрахунку субсидії в Україні виглядає так: середній дохід родини за 1 місяць ділиться на кількість прописаних у помешканні осіб. Таким чином розраховується середній дохід на людину. Ця цифра ділиться на прожитковий мінімум (зараз складає 2589 грн), ділиться на 2 (базовий коефіцієнт) та множиться на 15%.

Згідно з цією формулою на найбільшу субсидію можуть претендувати особи, що належать до пільгових категорій населення та живуть на державні виплати. Йдеться про пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітні родини тощо. Сюди ж можна віднести і зареєстрованих у Центрі зайнятості безробітних громадян. Такі особи найбільше потребують допомоги, адже на свої доходи часто не можуть навіть нормально харчуватися, не те що платити за комуналку.

Чи отримають субсидію боржники?

Якщо споживач має борги за комунальні послуги, субсидію йому не призначать, навіть якщо її стабільно виплачували у попередні роки. Та якщо борги будуть оплачені і громадянин вдруге подасть заявку на отримання субсидії, у Пенсійному фонді переглянуть своє рішення.

Для осіб із вкрай низькими доходами існує ще один вихід із ситуації – реструктуризація боргу. Договір про реструктуризацію також може бути підставою для перегляду рішення про призначення субсидії.

Чи вистачить грошей на субсидії?

Як зазначили у Мінсоцполітики, у бюджеті передбачено 12 млрд грн на виплату субсидій до кінця 2022 року. Для порівняння з початку поточного року на субсидії вже витратили 25 млрд грн. Тож, на думку очільниці відомства Оксани Жолнович, цієї суми буде цілком достатньо, щоб допомогти з комунальними рахунками всім потребуючим.