Motorola готовит смартфон с аккумулятором на 7000 мАч и экраном с частотой обновления 144 Гц: раскрыты характеристики Edge 70 Neo

В сети появились подробности о новом Motorola Edge 70 Neo. Смартфону приписывают большой AMOLED-дисплей, ёмкий аккумулятор и камеру Sony, однако некоторые характеристики вызывают вопросы.

Компания Motorola готовится расширить серию Edge 70 новой моделью среднего класса. Как сообщает издание 91mobiles со ссылкой на инсайдера Санджу Чоудхари, будущий Edge 70 Neo получит значительно больший экран и аккумулятор по сравнению с предшественником. В то же время производитель, похоже, решил сэкономить на отдельных компонентах, поэтому не все изменения можно назвать улучшениями.

О существовании смартфона Motorola уже сообщалось ранее, однако его полные характеристики до сих пор официально не представлены. Новая утечка позволяет составить предварительное представление об устройстве, которое должно появиться в продаже в ближайшие месяцы.

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Motorola Edge 70 Neo

Большой AMOLED-экран и аккумулятор емкостью 7000 мАч

По предварительным данным, Motorola Edge 70 Neo будет оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Экран должен быть защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Для сравнения: предыдущая модель Edge 60 Neo имела более компактную 6,36-дюймовую панель с частотой 120 Гц, поэтому новинка станет заметно больше.

За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, относящийся к среднему сегменту. Смартфону также приписывают 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 объемом 128 или 256 ГБ. Устройство будет работать под управлением Android 16, а производитель, по данным источника, предложит четыре крупных обновления операционной системы и пять лет исправлений безопасности.

Главной особенностью Edge 70 Neo может стать аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Несмотря на увеличенную емкость аккумулятора, толщина корпуса, по всей видимости, составит всего 8,49 мм, а вес — 204 грамма. Также ожидается защита от пыли и брызг воды по стандарту IP64.

Камера Sony и неожиданные компромиссы

Основная камера Motorola Edge 70 Neo, по данным инсайдеров, будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony LYTIA 710. Его дополнит 2-мегапиксельная камера для макросъемки, а спереди расположится 32-мегапиксельный модуль для селфи и видеозвонков. При этом отдельной телефотокамеры и сверхширокоугольного модуля в обнародованных характеристиках нет, хотя оба присутствовали в Edge 60 Neo.

Неоднозначным выглядит и снижение мощности зарядки с 68 до 45 Вт. Кроме того, если информация о IP64 подтвердится, новинка будет иметь более скромную защиту от воды, чем предшественник. Таким образом, Motorola может сделать ставку прежде всего на большой экран и длительную автономность, пожертвовав частью других возможностей.

Смартфон будет доступен в четырёх цветах Pantone: Gray Lilac, Mountain View, Milky Blue и Sage. Точная дата презентации и стоимость Edge 70 Neo пока не объявлены, хотя ранее Motorola подтверждала планы по выпуску этой модели на индийском рынке. Информации о возможном начале продаж в Украине пока нет.