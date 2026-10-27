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Motorola готовит смартфон с аккумулятором на 7000 мАч и экраном с частотой обновления 144 Гц: раскрыты характеристики Edge 70 Neo

Новинка может получить более большой экран и аккумулятор, но лишиться телефотокамеры и части защиты от воды. Официальной даты презентации пока нет.

Автор:
Андрей Оробец
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В сети появились подробности о новом Motorola Edge 70 Neo. Смартфону приписывают большой AMOLED-дисплей, ёмкий аккумулятор и камеру Sony, однако некоторые характеристики вызывают вопросы.

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Компания Motorola готовится расширить серию Edge 70 новой моделью среднего класса. Как сообщает издание 91mobiles со ссылкой на инсайдера Санджу Чоудхари, будущий Edge 70 Neo получит значительно больший экран и аккумулятор по сравнению с предшественником. В то же время производитель, похоже, решил сэкономить на отдельных компонентах, поэтому не все изменения можно назвать улучшениями.

О существовании смартфона Motorola уже сообщалось ранее, однако его полные характеристики до сих пор официально не представлены. Новая утечка позволяет составить предварительное представление об устройстве, которое должно появиться в продаже в ближайшие месяцы.

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Motorola Edge 70 Neo
Motorola Edge 70 Neo

Большой AMOLED-экран и аккумулятор емкостью 7000 мАч

По предварительным данным, Motorola Edge 70 Neo будет оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Экран должен быть защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Для сравнения: предыдущая модель Edge 60 Neo имела более компактную 6,36-дюймовую панель с частотой 120 Гц, поэтому новинка станет заметно больше.

За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, относящийся к среднему сегменту. Смартфону также приписывают 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 объемом 128 или 256 ГБ. Устройство будет работать под управлением Android 16, а производитель, по данным источника, предложит четыре крупных обновления операционной системы и пять лет исправлений безопасности.

Главной особенностью Edge 70 Neo может стать аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Несмотря на увеличенную емкость аккумулятора, толщина корпуса, по всей видимости, составит всего 8,49 мм, а вес — 204 грамма. Также ожидается защита от пыли и брызг воды по стандарту IP64.

Камера Sony и неожиданные компромиссы

Основная камера Motorola Edge 70 Neo, по данным инсайдеров, будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony LYTIA 710. Его дополнит 2-мегапиксельная камера для макросъемки, а спереди расположится 32-мегапиксельный модуль для селфи и видеозвонков. При этом отдельной телефотокамеры и сверхширокоугольного модуля в обнародованных характеристиках нет, хотя оба присутствовали в Edge 60 Neo.

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Неоднозначным выглядит и снижение мощности зарядки с 68 до 45 Вт. Кроме того, если информация о IP64 подтвердится, новинка будет иметь более скромную защиту от воды, чем предшественник. Таким образом, Motorola может сделать ставку прежде всего на большой экран и длительную автономность, пожертвовав частью других возможностей.

Смартфон будет доступен в четырёх цветах Pantone: Gray Lilac, Mountain View, Milky Blue и Sage. Точная дата презентации и стоимость Edge 70 Neo пока не объявлены, хотя ранее Motorola подтверждала планы по выпуску этой модели на индийском рынке. Информации о возможном начале продаж в Украине пока нет.

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