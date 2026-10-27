Motorola готує смартфон із батареєю 7000 мАг та екраном 144 Гц: розкрито характеристики Edge 70 Neo

У мережі з’явилися подробиці про новий Motorola Edge 70 Neo. Смартфону приписують великий AMOLED-дисплей, місткий акумулятор і камеру Sony, проте деякі характеристики викликають запитання.

Компанія Motorola готується розширити серію Edge 70 новою моделлю середнього класу. Як повідомляє видання 91mobiles із посиланням на інсайдера Sanju Choudhary, майбутній Edge 70 Neo отримає значно більший екран та акумулятор порівняно з попередником. Водночас виробник, схоже, вирішив заощадити на окремих компонентах, тому не всі зміни можна назвати покращеннями.

Існування смартфона Motorola вже підтверджувала раніше, однак його повні характеристики досі офіційно не представлені. Новий витік дозволяє скласти попереднє уявлення про пристрій, який має з’явитися у продажу найближчими місяцями.

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Motorola Edge 70 Neo

Великий AMOLED-екран і акумулятор на 7000 мАг

За попередньою інформацією, Motorola Edge 70 Neo оснащуватиметься 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 144 Гц. Екран має отримати захисне скло Corning Gorilla Glass 7i. Для порівняння, попередній Edge 60 Neo мав компактнішу 6,36-дюймову панель із частотою 120 Гц, тому новинка стане помітно більшою.

За продуктивність відповідатиме процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, який належить до середнього сегмента. Смартфону також приписують 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувач UFS 3.1 обсягом 128 або 256 ГБ. Працюватиме пристрій під керуванням Android 16, а виробник, за даними джерела, запропонує чотири великих оновлення операційної системи та п’ять років виправлень безпеки.

Головною особливістю Edge 70 Neo може стати акумулятор ємністю 7000 мАг із підтримкою дротового заряджання потужністю 45 Вт. Попри збільшену батарею, товщина корпусу нібито становитиме лише 8,49 мм, а вага — 204 грами. Також очікується захист від пилу та бризок води за стандартом IP64.

Камера Sony та несподівані компроміси

Основна камера Motorola Edge 70 Neo, за даними інсайдерів, отримає 50-мегапіксельний сенсор Sony LYTIA 710. Його доповнить 2-мегапіксельна камера для макрозйомки, а спереду розташується 32-мегапіксельний модуль для селфі та відеодзвінків. При цьому окремої телефотокамери та надширококутного модуля в оприлюднених характеристиках немає, хоча обидва були присутні в Edge 60 Neo.

Неоднозначним виглядає й зменшення потужності заряджання з 68 до 45 Вт. Крім того, якщо інформація про IP64 підтвердиться, новинка матиме скромніший захист від води, ніж попередник. Таким чином, Motorola може зробити ставку передусім на великий екран і тривалу автономність, пожертвувавши частиною інших можливостей.

Смартфон готують у чотирьох кольорах Pantone: Gray Lilac, Mountain View, Milky Blue та Sage. Точну дату презентації й вартість Edge 70 Neo поки не оголосили, хоча раніше Motorola підтверджувала плани випустити модель на індійському ринку. Інформації про можливий початок продажів в Україні наразі немає.