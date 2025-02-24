HUAWEI по-тихому випустила новий смартфон Hi Nova 12z. Новинка отримала шикарний OLED-екран, камеру на 108 Мп та швидку зарядку до 66 Вт.

Девайс пропонує стильний дизайн, 6,67-дюймовий OLED-дисплей (2400х1080 пікселів), з 10-бітною передачею кольору і розгорткою 120 Гц. Він оснащений восьмиядерним процесором (чипсет не розкривається), 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам’яті.

На задній панелі розташована основна камера на 108 Мп з 10-кратним цифровим зумом і датчик глибини на 2 Мп. Роздільна здатність фронталки – 32 Мп. Пристрій живиться від акумулятора на 4500 мАг з підтримкою зарядки 66 Вт. Від 0% до 100% смартфон заряджається за 36 хвилин. Серед інших особливостей – підтримка 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 і GPS.

HUAWEI Hi Nova 12z уже доступний у Китаї за ціною 2199 юанів (~$305).