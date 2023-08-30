Легендарну відеокарту GeForce 8800 GTX протестували на сучасних іграх

3D-прискорювач, якому через 3 роки виповниться 20 років, дозволяє насолодитись деякими сучасними іграми.

Тестовий стенд включає:

У GeForce 8800 GTX, нагадаємо, 768 МБ відеопам’яті.

Результати:

Несподівано, але у 2023 році з картою 2006 року можна грати у більшість актуальних змагальних шутерів.

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