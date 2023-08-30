Легендарну відеокарту GeForce 8800 GTX протестували на сучасних іграх

3D-прискорювач, якому через 3 роки виповниться 20 років, дозволяє насолодитись деякими сучасними іграми.
Тестовий стенд включає:
- Процесор: Intel Core i7-4770K
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ DDR3-2400
- SSD: 1 ТБ
- Блок живлення: Seasonic GC650
- ОС: Windows 10 Pro
У GeForce 8800 GTX, нагадаємо, 768 МБ відеопам’яті.
Результати:
- Far Cry 3 в 720p і при низьких налаштуваннях – 60 fps.
- Bioshock Infinite в 720p і при низьких налаштуваннях – 40 fps.
- CS:GO в 600p і при низьких налаштуваннях – 110 fps.
- Dota 2 в 720p і при низьких налаштуваннях – 33 fps.
- Need For Speed Most Wanted 2012 у 720p і при низьких налаштуваннях – 60 fps.
- GTA 5 в 600p і при низьких налаштуваннях – 60 fps.
- Battlefield 4 в 720p і при низьких налаштуваннях – 63 fps.
- Left 4 Dead 2 в 1080p і при низьких налаштуваннях – 78 fps.
- War Thunder не працює.
- ARK Survival Evolved у 600p і при низьких налаштуваннях – 30 fps.
- Crysis в 720p і при високих налаштуваннях – 40 fps.
- Call Of Duty Black Ops 2 в 1080p та при низьких налаштуваннях – 76 fps.
- Skyrim в 1080p і при низьких налаштуваннях – 60 fps.
- Team Fortress 2 в 1080p і при високих налаштуваннях – 170 fps.
- Tomb Raider 2013 у 720p і при високих налаштуваннях – 40 fps.
- Minecraft Java в 1080p і при високих налаштуваннях – 60 fps.
Несподівано, але у 2023 році з картою 2006 року можна грати у більшість актуальних змагальних шутерів.
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