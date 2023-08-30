Hardnews

Легендарну відеокарту GeForce 8800 GTX протестували на сучасних іграх

30.08.2023
1 хвилина на прочитання
GeForce 8800 GTX

3D-прискорювач, якому через 3 роки виповниться 20 років, дозволяє насолодитись деякими сучасними іграми.

Тестовий стенд включає:

  • Процесор: Intel Core i7-4770K
  • Оперативна пам’ять: 16 ГБ DDR3-2400
  • SSD: 1 ТБ
  • Блок живлення: Seasonic GC650
  • ОС: Windows 10 Pro

У GeForce 8800 GTX, нагадаємо, 768 МБ відеопам’яті.

Результати:

  1. Far Cry 3 в 720p і при низьких налаштуваннях – 60 fps.
  2. Bioshock Infinite в 720p і при низьких налаштуваннях – 40 fps.
  3. CS:GO в 600p і при низьких налаштуваннях – 110 fps.
  4. Dota 2 в 720p і при низьких налаштуваннях – 33 fps.
  5. Need For Speed ​​Most Wanted 2012 у 720p і при низьких налаштуваннях – 60 fps.
  6. GTA 5 в 600p і при низьких налаштуваннях – 60 fps.
  7. Battlefield 4 в 720p і при низьких налаштуваннях – 63 fps.
  8. Left 4 Dead 2 в 1080p і при низьких налаштуваннях – 78 fps.
  9. War Thunder не працює.
  10. ARK Survival Evolved у 600p і при низьких налаштуваннях – 30 fps.
  11. Crysis в 720p і при високих налаштуваннях – 40 fps.
  12. Call Of Duty Black Ops 2 в 1080p та при низьких налаштуваннях – 76 fps.
  13. Skyrim в 1080p і при низьких налаштуваннях – 60 fps.
  14. Team Fortress 2 в 1080p і при високих налаштуваннях – 170 fps.
  15. Tomb Raider 2013 у 720p і при високих налаштуваннях – 40 fps.
  16. Minecraft Java в 1080p і при високих налаштуваннях – 60 fps.

Несподівано, але у 2023 році з картою 2006 року можна грати у більшість актуальних змагальних шутерів.

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30.08.2023
1 хвилина на прочитання
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